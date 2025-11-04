БиржаDEX+
VCF туралы толығырақ

VCF Баға туралы ақпарат

VCF деген не

VCF Ресми веб-сайт

VCF Токеномикасы

VCF Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Valencia CF Fan Token Логотип

Valencia CF Fan Token Баға (VCF)

Листингтен жойылды

1 VCF-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.100797
$0.100797$0.100797
-5.00%1D
mexc
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:16 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.098229
$ 0.098229$ 0.098229
24 сағаттық төмен
$ 0.107844
$ 0.107844$ 0.107844
24 сағаттық жоғары

$ 0.098229
$ 0.098229$ 0.098229

$ 0.107844
$ 0.107844$ 0.107844

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.098229
$ 0.098229$ 0.098229

+0.97%

-5.05%

-9.71%

-9.71%

Valencia CF Fan Token (VCF) нақты уақыттағы баға $0.100797. Соңғы 24 сағат ішінде VCF мен $ 0.098229 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.107844 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VCF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4.95, ал ең төменгісі — $ 0.098229.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VCF соңғы бір сағатта +0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.05%, ал соңғы 7 күнде -9.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Valencia CF Fan Token (VCF) Нарықтық ақпарат

$ 665.18K
$ 665.18K$ 665.18K

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

6.60M
6.60M 6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Valencia CF Fan Token нарықтық капитализациясы $ 665.18K, тәуліктік сауда көлемі --. VCF айналымдағы мөлшері 6.60M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.01M.

Valencia CF Fan Token (VCF) Баға тарихы USD

Бүгін, Valencia CF Fan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0053684427961779 болды.
Соңғы 30 күнде Valencia CF Fan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0283412940 болды.
Соңғы 60 күнде Valencia CF Fan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0337443660 болды.
Соңғы 90 күнде Valencia CF Fan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0623062638198576 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0053684427961779-5.05%
30 күн$ -0.0283412940-28.11%
60 күн$ -0.0337443660-33.47%
90 күн$ -0.0623062638198576-38.20%

Valencia CF Fan Token (VCF) деген не

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Valencia CF Fan Token (VCF) Ресурс

Ресми веб-сайт

Valencia CF Fan Token Баға болжамы (USD)

Valencia CF Fan Token (VCF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Valencia CF Fan Token (VCF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Valencia CF Fan Token.

Қазір Valencia CF Fan Token баға болжамын тексеріңіз!

VCF - жергілікті валюталарға

Valencia CF Fan Token (VCF) токеномикасы

Valencia CF Fan Token (VCF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VCF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Valencia CF Fan Token (VCF) туралы басқа сұрақтар

Valencia CF Fan Token (VCF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VCF бағасы — 0.100797 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VCF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VCF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.100797. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Valencia CF Fan Token үшін нарықтық капитализация қандай?
VCF үшін нарықтық капитализация: $ 665.18K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VCF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VCF айналымдағы ұсынысы: 6.60M USD.
VCF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VCF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4.95 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VCF бағасы қандай болды?
VCF 0.098229 USD ATL бағасына жетті.
VCF үшін сауда көлемі қандай?
VCF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VCF өседі ме?
VCF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VCF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:16 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Маңызды салалық жаңалықтар

11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

