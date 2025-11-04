БиржаDEX+
VALA CAPITAL MARKETS ағымдағы бағасы: 0.00007355 USD. Нақты уақыттағы VCM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VCM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Баға ақпараты (USD)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) нақты уақыттағы баға $0.00007355. Соңғы 24 сағат ішінде VCM мен $ 0.00006968 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00007813 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VCM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00055171, ал ең төменгісі — $ 0.00004721.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VCM соңғы бір сағатта +5.22% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.25%, ал соңғы 7 күнде -31.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Нарықтық ақпарат

$ 588.38K
$ 588.38K$ 588.38K

--
----

$ 588.38K
$ 588.38K$ 588.38K

8.00B
8.00B 8.00B

7,999,808,685.118293
7,999,808,685.118293 7,999,808,685.118293

VALA CAPITAL MARKETS нарықтық капитализациясы $ 588.38K, тәуліктік сауда көлемі --. VCM айналымдағы мөлшері 8.00B, жалпы мөлшері 7999808685.118293. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 588.38K.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Баға тарихы USD

Бүгін, VALA CAPITAL MARKETS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде VALA CAPITAL MARKETS - USD баға өзгерісі $ -0.0000524214 болды.
Соңғы 60 күнде VALA CAPITAL MARKETS - USD баға өзгерісі $ -0.0000217026 болды.
Соңғы 90 күнде VALA CAPITAL MARKETS - USD баға өзгерісі $ -0.00005372691586044974 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.25%
30 күн$ -0.0000524214-71.27%
60 күн$ -0.0000217026-29.50%
90 күн$ -0.00005372691586044974-42.21%

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) деген не

Harness freedom, rally your community, and leave a legacy—$VCM by VALA is rewriting what social can be

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Ресурс

Ресми веб-сайт

VALA CAPITAL MARKETS Баға болжамы (USD)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін VALA CAPITAL MARKETS (VCM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: VALA CAPITAL MARKETS.

Қазір VALA CAPITAL MARKETS баға болжамын тексеріңіз!

VCM - жергілікті валюталарға

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) токеномикасы

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VCM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: VALA CAPITAL MARKETS (VCM) туралы басқа сұрақтар

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VCM бағасы — 0.00007355 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VCM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VCM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00007355. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
VALA CAPITAL MARKETS үшін нарықтық капитализация қандай?
VCM үшін нарықтық капитализация: $ 588.38K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VCM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VCM айналымдағы ұсынысы: 8.00B USD.
VCM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VCM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00055171 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VCM бағасы қандай болды?
VCM 0.00004721 USD ATL бағасына жетті.
VCM үшін сауда көлемі қандай?
VCM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VCM өседі ме?
VCM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VCM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:09 (UTC+8)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Маңызды салалық жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

