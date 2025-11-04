БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
UWU 69 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы UWU69-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UWU69 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!UWU 69 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы UWU69-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UWU69 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UWU69 туралы толығырақ

UWU69 Баға туралы ақпарат

UWU69 деген не

UWU69 Ресми веб-сайт

UWU69 Токеномикасы

UWU69 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

UWU 69 Логотип

UWU 69 Баға (UWU69)

Листингтен жойылды

1 UWU69-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00019299
$0.00019299$0.00019299
-11.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
UWU 69 (UWU69) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:30:25 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136

$ 0
$ 0$ 0

-1.34%

-11.87%

-33.38%

-33.38%

UWU 69 (UWU69) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде UWU69 мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UWU69 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00231136, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UWU69 соңғы бір сағатта -1.34% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.87%, ал соңғы 7 күнде -33.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

UWU 69 (UWU69) Нарықтық ақпарат

$ 191.76K
$ 191.76K$ 191.76K

--
----

$ 191.76K
$ 191.76K$ 191.76K

991.02M
991.02M 991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761 991,024,050.952761

UWU 69 нарықтық капитализациясы $ 191.76K, тәуліктік сауда көлемі --. UWU69 айналымдағы мөлшері 991.02M, жалпы мөлшері 991024050.952761. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 191.76K.

UWU 69 (UWU69) Баға тарихы USD

Бүгін, UWU 69 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде UWU 69 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде UWU 69 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде UWU 69 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.87%
30 күн$ 0-58.96%
60 күн$ 0-89.12%
90 күн$ 0--

UWU 69 (UWU69) деген не

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

UWU 69 (UWU69) Ресурс

Ресми веб-сайт

UWU 69 Баға болжамы (USD)

UWU 69 (UWU69) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін UWU 69 (UWU69) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: UWU 69.

Қазір UWU 69 баға болжамын тексеріңіз!

UWU69 - жергілікті валюталарға

UWU 69 (UWU69) токеномикасы

UWU 69 (UWU69) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UWU69 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: UWU 69 (UWU69) туралы басқа сұрақтар

UWU 69 (UWU69) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UWU69 бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UWU69-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UWU69-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
UWU 69 үшін нарықтық капитализация қандай?
UWU69 үшін нарықтық капитализация: $ 191.76K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UWU69 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UWU69 айналымдағы ұсынысы: 991.02M USD.
UWU69 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UWU69 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00231136 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UWU69 бағасы қандай болды?
UWU69 0 USD ATL бағасына жетті.
UWU69 үшін сауда көлемі қандай?
UWU69 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UWU69 өседі ме?
UWU69 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UWU69 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:30:25 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,622.35
$106,622.35$106,622.35

+0.82%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,586.62
$3,586.62$3,586.62

-0.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.83
$164.83$164.83

-1.14%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0173
$1.0173$1.0173

-33.16%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,622.35
$106,622.35$106,622.35

+0.82%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,586.62
$3,586.62$3,586.62

-0.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.83
$164.83$164.83

-1.14%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2908
$2.2908$2.2908

-1.55%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16574
$0.16574$0.16574

-0.73%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0762
$0.0762$0.0762

+52.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2003
$0.2003$0.2003

-33.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03394
$0.03394$0.03394

+239.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000059
$0.000059$0.000059

+168.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007373
$0.0000007373$0.0000007373

+85.15%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001725
$0.0000000000001725$0.0000000000001725

+72.50%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1482
$0.1482$0.1482

+59.69%