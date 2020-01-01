Usual USD (USD0) токеномикасы

Usual USD (USD0) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Usual USD (USD0) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Usual USD (USD0) туралы ақпарат

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

https://usual.money
https://docs.usual.money/

Usual USD (USD0) токеномикасы мен бағасын талдау

Usual USD (USD0) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 567.17M
$ 567.17M
$ 567.17M$ 567.17M
Жалпы қамтуы:
$ 568.06M
$ 568.06M$ 568.06M
Айналымдағы қамту:
$ 568.06M
$ 568.06M$ 568.06M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 567.17M
$ 567.17M
$ 567.17M$ 567.17M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.33
$ 1.33
$ 1.33$ 1.33
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.962885
$ 0.962885
$ 0.962885$ 0.962885
Қазіргі баға:
$ 0.99801
$ 0.99801$ 0.99801

Usual USD (USD0) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Usual USD (USD0) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын USD0 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша USD0 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз USD0 токеномикасын түсінген болсаңыз, USD0 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

USD0 бағасының болжамы

USD0 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің USD0 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.