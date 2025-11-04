БиржаDEX+
USD CoinVertible ағымдағы бағасы: 0.999895 USD. Нақты уақыттағы USDCV-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDCV баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USD CoinVertible Баға (USDCV)

$0.999778
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:44:30 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) Баға ақпараты (USD)

$ 0.999247
$ 1.002
$ 0.999247
$ 1.002
$ 1.13
$ 0.978779
USD CoinVertible (USDCV) нақты уақыттағы баға $0.999895. Соңғы 24 сағат ішінде USDCV мен $ 0.999247 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.002 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USDCV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.13, ал ең төменгісі — $ 0.978779.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USDCV соңғы бір сағатта -0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.03%, ал соңғы 7 күнде -0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

USD CoinVertible (USDCV) Нарықтық ақпарат

--
$ 8.90M
8.90M
8,900,300.0
USD CoinVertible нарықтық капитализациясы $ 8.90M, тәуліктік сауда көлемі --. USDCV айналымдағы мөлшері 8.90M, жалпы мөлшері 8900300.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.90M.

USD CoinVertible (USDCV) Баға тарихы USD

Бүгін, USD CoinVertible - USD баға өзгерісі $ +0.00027266 болды.
Соңғы 30 күнде USD CoinVertible - USD баға өзгерісі $ +0.0018362071 болды.
Соңғы 60 күнде USD CoinVertible - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде USD CoinVertible - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00027266+0.03%
30 күн$ +0.0018362071+0.18%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

USD CoinVertible (USDCV) деген не

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

USD CoinVertible (USDCV) Ресурс

USD CoinVertible Баға болжамы (USD)

USD CoinVertible (USDCV) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін USD CoinVertible (USDCV) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: USD CoinVertible.

Қазір USD CoinVertible баға болжамын тексеріңіз!

USD CoinVertible (USDCV) токеномикасы

USD CoinVertible (USDCV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USDCV токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: USD CoinVertible (USDCV) туралы басқа сұрақтар

USD CoinVertible (USDCV) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USDCV бағасы — 0.999895 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USDCV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USDCV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.999895. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
USD CoinVertible үшін нарықтық капитализация қандай?
USDCV үшін нарықтық капитализация: $ 8.90M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USDCV үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USDCV айналымдағы ұсынысы: 8.90M USD.
USDCV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USDCV барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.13 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USDCV бағасы қандай болды?
USDCV 0.978779 USD ATL бағасына жетті.
USDCV үшін сауда көлемі қандай?
USDCV үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл USDCV өседі ме?
USDCV биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USDCV баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:44:30 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

