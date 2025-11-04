БиржаDEX+
US Nerite Dollar ағымдағы бағасы: 0.987865 USD. Нақты уақыттағы USND-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USND баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USND туралы толығырақ

USND Баға туралы ақпарат

USND деген не

USND Ресми веб-сайт

USND Токеномикасы

USND Баға болжамы

US Nerite Dollar Логотип

US Nerite Dollar Баға (USND)

Листингтен жойылды

1 USND-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.987865
-0.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
US Nerite Dollar (USND) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:44:22 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.964214
24 сағаттық төмен
$ 0.993666
24 сағаттық жоғары

$ 0.964214
$ 0.993666
$ 1.61
$ 0.938246
+2.02%

-0.35%

-1.08%

-1.08%

US Nerite Dollar (USND) нақты уақыттағы баға $0.987865. Соңғы 24 сағат ішінде USND мен $ 0.964214 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.993666 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USND үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.61, ал ең төменгісі — $ 0.938246.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USND соңғы бір сағатта +2.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.35%, ал соңғы 7 күнде -1.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

US Nerite Dollar (USND) Нарықтық ақпарат

$ 2.32M
--
$ 2.32M
2.35M
2,348,157.782934759
US Nerite Dollar нарықтық капитализациясы $ 2.32M, тәуліктік сауда көлемі --. USND айналымдағы мөлшері 2.35M, жалпы мөлшері 2348157.782934759. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.32M.

US Nerite Dollar (USND) Баға тарихы USD

Бүгін, US Nerite Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0034728618345603 болды.
Соңғы 30 күнде US Nerite Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0095849577 болды.
Соңғы 60 күнде US Nerite Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0109471247 болды.
Соңғы 90 күнде US Nerite Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0256068422807893 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0034728618345603-0.35%
30 күн$ -0.0095849577-0.97%
60 күн$ -0.0109471247-1.10%
90 күн$ -0.0256068422807893-2.52%

US Nerite Dollar (USND) деген не

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

US Nerite Dollar (USND) Ресурс

Ресми веб-сайт

US Nerite Dollar Баға болжамы (USD)

US Nerite Dollar (USND) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін US Nerite Dollar (USND) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: US Nerite Dollar.

Қазір US Nerite Dollar баға болжамын тексеріңіз!

USND - жергілікті валюталарға

US Nerite Dollar (USND) токеномикасы

US Nerite Dollar (USND) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USND токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: US Nerite Dollar (USND) туралы басқа сұрақтар

US Nerite Dollar (USND) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USND бағасы — 0.987865 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USND-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USND-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.987865. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
US Nerite Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
USND үшін нарықтық капитализация: $ 2.32M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USND үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USND айналымдағы ұсынысы: 2.35M USD.
USND үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USND барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.61 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USND бағасы қандай болды?
USND 0.938246 USD ATL бағасына жетті.
USND үшін сауда көлемі қандай?
USND үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл USND өседі ме?
USND биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USND баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:44:22 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

