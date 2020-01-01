urmom (URMOM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, urmom (URMOM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
urmom (URMOM) туралы ақпарат

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

Ресми веб-сайт:
https://urmompls.com/
Whitepaper:
https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46

urmom (URMOM) токеномикасы мен бағасын талдау

urmom (URMOM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 946.86K
$ 946.86K$ 946.86K
Жалпы қамтуы:
$ 496.24M
$ 496.24M$ 496.24M
Айналымдағы қамту:
$ 496.24M
$ 496.24M$ 496.24M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 946.86K
$ 946.86K$ 946.86K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00564377
$ 0.00564377$ 0.00564377
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00161338
$ 0.00161338$ 0.00161338
Қазіргі баға:
$ 0.00190808
$ 0.00190808$ 0.00190808

urmom (URMOM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

urmom (URMOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын URMOM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша URMOM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз URMOM токеномикасын түсінген болсаңыз, URMOM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.