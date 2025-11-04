БиржаDEX+
Upheaval Finance ағымдағы бағасы: 0.0055313 USD. Нақты уақыттағы UPHL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UPHL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UPHL туралы толығырақ

UPHL Баға туралы ақпарат

UPHL деген не

UPHL Ресми веб-сайт

UPHL Токеномикасы

UPHL Баға болжамы

Upheaval Finance Логотип

Upheaval Finance Баға (UPHL)

Листингтен жойылды

1 UPHL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Upheaval Finance (UPHL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:43:51 (UTC+8)

Upheaval Finance (UPHL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Upheaval Finance (UPHL) нақты уақыттағы баға $0.0055313. Соңғы 24 сағат ішінде UPHL мен $ 0.00539425 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00992336 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UPHL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04077558, ал ең төменгісі — $ 0.00539425.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UPHL соңғы бір сағатта +1.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.65%, ал соңғы 7 күнде -54.27% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Upheaval Finance (UPHL) Нарықтық ақпарат

Upheaval Finance нарықтық капитализациясы $ 327.67K, тәуліктік сауда көлемі --. UPHL айналымдағы мөлшері 59.40M, жалпы мөлшері 919449329.8743376. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.07M.

Upheaval Finance (UPHL) Баға тарихы USD

Бүгін, Upheaval Finance - USD баға өзгерісі $ -0.001026385115372457 болды.
Соңғы 30 күнде Upheaval Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0044225896 болды.
Соңғы 60 күнде Upheaval Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Upheaval Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001026385115372457-15.65%
30 күн$ -0.0044225896-79.95%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Upheaval Finance (UPHL) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Upheaval Finance (UPHL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Upheaval Finance Баға болжамы (USD)

Upheaval Finance (UPHL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Upheaval Finance (UPHL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Upheaval Finance.

Қазір Upheaval Finance баға болжамын тексеріңіз!

UPHL - жергілікті валюталарға

Upheaval Finance (UPHL) токеномикасы

Upheaval Finance (UPHL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UPHL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Upheaval Finance (UPHL) туралы басқа сұрақтар

Upheaval Finance (UPHL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UPHL бағасы — 0.0055313 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UPHL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UPHL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0055313. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Upheaval Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
UPHL үшін нарықтық капитализация: $ 327.67K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UPHL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UPHL айналымдағы ұсынысы: 59.40M USD.
UPHL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UPHL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04077558 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UPHL бағасы қандай болды?
UPHL 0.00539425 USD ATL бағасына жетті.
UPHL үшін сауда көлемі қандай?
UPHL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UPHL өседі ме?
UPHL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UPHL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:43:51 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

