Unstable States Dollar ағымдағы бағасы: 0.00002447 USD. Нақты уақыттағы USD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USD туралы толығырақ

USD Баға туралы ақпарат

USD деген не

USD Ресми веб-сайт

USD Токеномикасы

USD Баға болжамы

Unstable States Dollar Логотип

Unstable States Dollar Баға (USD)

Листингтен жойылды

Unstable States Dollar (USD) нақты уақыттағы баға $0.00002447. Соңғы 24 сағат ішінде USD мен $ 0.00002463 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002804 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0019021, ал ең төменгісі — $ 0.00002447.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USD соңғы бір сағатта -1.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.67%, ал соңғы 7 күнде -35.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Unstable States Dollar (USD) Нарықтық ақпарат

$ 24.47K
$ 24.47K$ 24.47K

--
----

$ 24.47K
$ 24.47K$ 24.47K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

Unstable States Dollar нарықтық капитализациясы $ 24.47K, тәуліктік сауда көлемі --. USD айналымдағы мөлшері 999.70M, жалпы мөлшері 999704070.541339. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.47K.

Unstable States Dollar (USD) Баға тарихы USD

Бүгін, Unstable States Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Unstable States Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0000173990 болды.
Соңғы 60 күнде Unstable States Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0000233638 болды.
Соңғы 90 күнде Unstable States Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.67%
30 күн$ -0.0000173990-71.10%
60 күн$ -0.0000233638-95.47%
90 күн$ 0--

Unstable States Dollar (USD) деген не

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Unstable States Dollar (USD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Unstable States Dollar Баға болжамы (USD)

Unstable States Dollar (USD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Unstable States Dollar (USD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Unstable States Dollar.

Қазір Unstable States Dollar баға болжамын тексеріңіз!

USD - жергілікті валюталарға

Unstable States Dollar (USD) токеномикасы

Unstable States Dollar (USD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Unstable States Dollar (USD) туралы басқа сұрақтар

Unstable States Dollar (USD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USD бағасы — 0.00002447 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002447. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Unstable States Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
USD үшін нарықтық капитализация: $ 24.47K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USD айналымдағы ұсынысы: 999.70M USD.
USD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0019021 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USD бағасы қандай болды?
USD 0.00002447 USD ATL бағасына жетті.
USD үшін сауда көлемі қандай?
USD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл USD өседі ме?
USD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:28:50 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

