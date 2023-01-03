Uniwhale (UNW) токеномикасы
Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition,
- We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet.
- We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading.
- Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime.
Uniwhale (UNW) токеномикасы мен бағасын талдау
Uniwhale (UNW) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Uniwhale (UNW) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Uniwhale (UNW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын UNW токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша UNW токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз UNW токеномикасын түсінген болсаңыз, UNW токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.