БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
United States of Memerica ағымдағы бағасы: 0.00000155 USD. Нақты уақыттағы MEMERICA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEMERICA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!United States of Memerica ағымдағы бағасы: 0.00000155 USD. Нақты уақыттағы MEMERICA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEMERICA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MEMERICA туралы толығырақ

MEMERICA Баға туралы ақпарат

MEMERICA деген не

MEMERICA Ресми веб-сайт

MEMERICA Токеномикасы

MEMERICA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

United States of Memerica Логотип

United States of Memerica Баға (MEMERICA)

Листингтен жойылды

1 MEMERICA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-6.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
United States of Memerica (MEMERICA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:28:23 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000154
$ 0.00000154$ 0.00000154
24 сағаттық төмен
$ 0.00000168
$ 0.00000168$ 0.00000168
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000154
$ 0.00000154$ 0.00000154

$ 0.00000168
$ 0.00000168$ 0.00000168

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-6.48%

-8.78%

-8.78%

United States of Memerica (MEMERICA) нақты уақыттағы баға $0.00000155. Соңғы 24 сағат ішінде MEMERICA мен $ 0.00000154 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00000168 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEMERICA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00000174, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEMERICA соңғы бір сағатта -0.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.48%, ал соңғы 7 күнде -8.78% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

United States of Memerica (MEMERICA) Нарықтық ақпарат

$ 154.96K
$ 154.96K$ 154.96K

--
----

$ 154.96K
$ 154.96K$ 154.96K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

United States of Memerica нарықтық капитализациясы $ 154.96K, тәуліктік сауда көлемі --. MEMERICA айналымдағы мөлшері 100.00B, жалпы мөлшері 100000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 154.96K.

United States of Memerica (MEMERICA) Баға тарихы USD

Бүгін, United States of Memerica - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде United States of Memerica - USD баға өзгерісі $ +0.0000006069 болды.
Соңғы 60 күнде United States of Memerica - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде United States of Memerica - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.48%
30 күн$ +0.0000006069+39.16%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

United States of Memerica (MEMERICA) деген не

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

United States of Memerica (MEMERICA) Ресурс

Ресми веб-сайт

United States of Memerica Баға болжамы (USD)

United States of Memerica (MEMERICA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін United States of Memerica (MEMERICA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: United States of Memerica.

Қазір United States of Memerica баға болжамын тексеріңіз!

MEMERICA - жергілікті валюталарға

United States of Memerica (MEMERICA) токеномикасы

United States of Memerica (MEMERICA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEMERICA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: United States of Memerica (MEMERICA) туралы басқа сұрақтар

United States of Memerica (MEMERICA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEMERICA бағасы — 0.00000155 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEMERICA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEMERICA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000155. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
United States of Memerica үшін нарықтық капитализация қандай?
MEMERICA үшін нарықтық капитализация: $ 154.96K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEMERICA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEMERICA айналымдағы ұсынысы: 100.00B USD.
MEMERICA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEMERICA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00000174 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEMERICA бағасы қандай болды?
MEMERICA 0 USD ATL бағасына жетті.
MEMERICA үшін сауда көлемі қандай?
MEMERICA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEMERICA өседі ме?
MEMERICA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEMERICA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:28:23 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,507.75
$106,507.75$106,507.75

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,575.95
$3,575.95$3,575.95

-0.36%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.37
$164.37$164.37

-1.42%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0110
$1.0110$1.0110

-33.58%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,507.75
$106,507.75$106,507.75

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,575.95
$3,575.95$3,575.95

-0.36%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.37
$164.37$164.37

-1.42%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2859
$2.2859$2.2859

-1.76%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16503
$0.16503$0.16503

-1.15%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0766
$0.0766$0.0766

+53.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2000
$0.2000$0.2000

-33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03394
$0.03394$0.03394

+239.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000065
$0.000065$0.000065

+195.45%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007373
$0.0000007373$0.0000007373

+85.15%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1377
$0.1377$0.1377

+48.38%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001618
$0.0000000000001618$0.0000000000001618

+61.80%