Unit Fartcoin ағымдағы бағасы: 0.28155 USD. Нақты уақыттағы UFART-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UFART баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UFART туралы толығырақ

UFART Баға туралы ақпарат

UFART деген не

UFART Токеномикасы

UFART Баға болжамы

Unit Fartcoin Логотип

Unit Fartcoin Баға (UFART)

Листингтен жойылды

1 UFART-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-13.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Unit Fartcoin (UFART) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:43:16 (UTC+8)

Unit Fartcoin (UFART) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+2.51%

-13.54%

-29.01%

-29.01%

Unit Fartcoin (UFART) нақты уақыттағы баға $0.28155. Соңғы 24 сағат ішінде UFART мен $ 0.270146 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.339317 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UFART үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.69, ал ең төменгісі — $ 0.270146.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UFART соңғы бір сағатта +2.51% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.54%, ал соңғы 7 күнде -29.01% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Unit Fartcoin (UFART) Нарықтық ақпарат

Unit Fartcoin нарықтық капитализациясы $ 22.59M, тәуліктік сауда көлемі --. UFART айналымдағы мөлшері 80.10M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 281.97M.

Unit Fartcoin (UFART) Баға тарихы USD

Бүгін, Unit Fartcoin - USD баға өзгерісі $ -0.0441278380304099 болды.
Соңғы 30 күнде Unit Fartcoin - USD баға өзгерісі $ -0.1548969285 болды.
Соңғы 60 күнде Unit Fartcoin - USD баға өзгерісі $ -0.1755547588 болды.
Соңғы 90 күнде Unit Fartcoin - USD баға өзгерісі $ -0.6595487779454819 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0441278380304099-13.54%
30 күн$ -0.1548969285-55.01%
60 күн$ -0.1755547588-62.35%
90 күн$ -0.6595487779454819-70.08%

Unit Fartcoin (UFART) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Unit Fartcoin Баға болжамы (USD)

Unit Fartcoin (UFART) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Unit Fartcoin (UFART) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Unit Fartcoin.

Қазір Unit Fartcoin баға болжамын тексеріңіз!

UFART - жергілікті валюталарға

Unit Fartcoin (UFART) токеномикасы

Unit Fartcoin (UFART) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UFART токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Unit Fartcoin (UFART) туралы басқа сұрақтар

Unit Fartcoin (UFART) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UFART бағасы — 0.28155 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UFART-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UFART-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.28155. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Unit Fartcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
UFART үшін нарықтық капитализация: $ 22.59M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UFART үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UFART айналымдағы ұсынысы: 80.10M USD.
UFART үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UFART барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.69 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UFART бағасы қандай болды?
UFART 0.270146 USD ATL бағасына жетті.
UFART үшін сауда көлемі қандай?
UFART үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UFART өседі ме?
UFART биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UFART баға болжамын қарап көріңіз.
Unit Fartcoin (UFART) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

