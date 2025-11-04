БиржаDEX+
UniLend Finance ағымдағы бағасы: 0.00408864 USD. Нақты уақыттағы UFT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UFT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!UniLend Finance ағымдағы бағасы: 0.00408864 USD. Нақты уақыттағы UFT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UFT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UFT туралы толығырақ

UFT Баға туралы ақпарат

UFT деген не

UFT Ресми веб-сайт

UFT Токеномикасы

UFT Баға болжамы

UniLend Finance Логотип

UniLend Finance Баға (UFT)

Листингтен жойылды

1 UFT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00408864
$0.00408864$0.00408864
-5.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
UniLend Finance (UFT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:28:16 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00336212
$ 0.00336212$ 0.00336212
24 сағаттық төмен
$ 0.00441528
$ 0.00441528$ 0.00441528
24 сағаттық жоғары

$ 0.00336212
$ 0.00336212$ 0.00336212

$ 0.00441528
$ 0.00441528$ 0.00441528

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.0028792
$ 0.0028792$ 0.0028792

+21.15%

-5.69%

-5.09%

-5.09%

UniLend Finance (UFT) нақты уақыттағы баға $0.00408864. Соңғы 24 сағат ішінде UFT мен $ 0.00336212 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00441528 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UFT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4.47, ал ең төменгісі — $ 0.0028792.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UFT соңғы бір сағатта +21.15% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.69%, ал соңғы 7 күнде -5.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

UniLend Finance (UFT) Нарықтық ақпарат

$ 408.55K
$ 408.55K$ 408.55K

--
----

$ 408.55K
$ 408.55K$ 408.55K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

UniLend Finance нарықтық капитализациясы $ 408.55K, тәуліктік сауда көлемі --. UFT айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 408.55K.

UniLend Finance (UFT) Баға тарихы USD

Бүгін, UniLend Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000246807788830363 болды.
Соңғы 30 күнде UniLend Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0001361480 болды.
Соңғы 60 күнде UniLend Finance - USD баға өзгерісі $ +0.0004841080 болды.
Соңғы 90 күнде UniLend Finance - USD баға өзгерісі $ +0.000748114132666648 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000246807788830363-5.69%
30 күн$ -0.0001361480-3.32%
60 күн$ +0.0004841080+11.84%
90 күн$ +0.000748114132666648+22.40%

UniLend Finance (UFT) деген не

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

UniLend Finance (UFT) Ресурс

Ресми веб-сайт

UniLend Finance Баға болжамы (USD)

UniLend Finance (UFT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін UniLend Finance (UFT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: UniLend Finance.

Қазір UniLend Finance баға болжамын тексеріңіз!

UFT - жергілікті валюталарға

UniLend Finance (UFT) токеномикасы

UniLend Finance (UFT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UFT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: UniLend Finance (UFT) туралы басқа сұрақтар

UniLend Finance (UFT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UFT бағасы — 0.00408864 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UFT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UFT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00408864. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
UniLend Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
UFT үшін нарықтық капитализация: $ 408.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UFT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UFT айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
UFT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UFT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4.47 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UFT бағасы қандай болды?
UFT 0.0028792 USD ATL бағасына жетті.
UFT үшін сауда көлемі қандай?
UFT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UFT өседі ме?
UFT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UFT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:28:16 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

