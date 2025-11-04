БиржаDEX+
Unbagging The Ocean ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы UNBAGGED-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UNBAGGED баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UNBAGGED туралы толығырақ

UNBAGGED Баға туралы ақпарат

UNBAGGED деген не

UNBAGGED Ресми веб-сайт

UNBAGGED Токеномикасы

UNBAGGED Баға болжамы

Unbagging The Ocean Логотип

Unbagging The Ocean Баға (UNBAGGED)

Листингтен жойылды

1 UNBAGGED-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-29.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:27:37 (UTC+8)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.11%

-29.01%

-21.86%

-21.86%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде UNBAGGED мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UNBAGGED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UNBAGGED соңғы бір сағатта -5.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -29.01%, ал соңғы 7 күнде -21.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Нарықтық ақпарат

$ 14.67K
$ 14.67K$ 14.67K

--
----

$ 14.67K
$ 14.67K$ 14.67K

998.95M
998.95M 998.95M

998,948,429.19796
998,948,429.19796 998,948,429.19796

Unbagging The Ocean нарықтық капитализациясы $ 14.67K, тәуліктік сауда көлемі --. UNBAGGED айналымдағы мөлшері 998.95M, жалпы мөлшері 998948429.19796. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.67K.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Баға тарихы USD

Бүгін, Unbagging The Ocean - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Unbagging The Ocean - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Unbagging The Ocean - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Unbagging The Ocean - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-29.01%
30 күн$ 0-87.12%
60 күн$ 0+155.61%
90 күн$ 0--

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) деген не

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Ресурс

Ресми веб-сайт

Unbagging The Ocean Баға болжамы (USD)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Unbagging The Ocean (UNBAGGED) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Unbagging The Ocean.

Қазір Unbagging The Ocean баға болжамын тексеріңіз!

UNBAGGED - жергілікті валюталарға

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) токеномикасы

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UNBAGGED токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Unbagging The Ocean (UNBAGGED) туралы басқа сұрақтар

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UNBAGGED бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UNBAGGED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UNBAGGED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Unbagging The Ocean үшін нарықтық капитализация қандай?
UNBAGGED үшін нарықтық капитализация: $ 14.67K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UNBAGGED үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UNBAGGED айналымдағы ұсынысы: 998.95M USD.
UNBAGGED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UNBAGGED барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UNBAGGED бағасы қандай болды?
UNBAGGED 0 USD ATL бағасына жетті.
UNBAGGED үшін сауда көлемі қандай?
UNBAGGED үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UNBAGGED өседі ме?
UNBAGGED биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UNBAGGED баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:27:37 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

