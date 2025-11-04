БиржаDEX+
UFOPEPE ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы UFO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UFO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UFO туралы толығырақ

UFO Баға туралы ақпарат

UFO деген не

UFO Ресми веб-сайт

UFO Токеномикасы

UFO Баға болжамы

UFOPEPE Логотип

UFOPEPE Баға (UFO)

Листингтен жойылды

1 UFO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
UFOPEPE (UFO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:26:51 (UTC+8)

UFOPEPE (UFO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129662
$ 0.00129662$ 0.00129662

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-8.08%

-15.72%

-15.72%

UFOPEPE (UFO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде UFO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UFO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00129662, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UFO соңғы бір сағатта -0.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.08%, ал соңғы 7 күнде -15.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

UFOPEPE (UFO) Нарықтық ақпарат

$ 30.72K
$ 30.72K$ 30.72K

--
----

$ 30.72K
$ 30.72K$ 30.72K

991.20M
991.20M 991.20M

991,203,813.714157
991,203,813.714157 991,203,813.714157

UFOPEPE нарықтық капитализациясы $ 30.72K, тәуліктік сауда көлемі --. UFO айналымдағы мөлшері 991.20M, жалпы мөлшері 991203813.714157. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.72K.

UFOPEPE (UFO) Баға тарихы USD

Бүгін, UFOPEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде UFOPEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде UFOPEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде UFOPEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.08%
30 күн$ 0-34.72%
60 күн$ 0-41.83%
90 күн$ 0--

UFOPEPE (UFO) деген не

$UFO is the latest memecoin sensation on Solana! Are you fascinated by UFOs? Do you have a soft spot for memecoins? We've got the perfect blend for you! Introducing $UFO, where UFO culture meets the iconic PEPE the Frog! 🐸✨

$UFO isn't just another memecoin—it's a cosmic adventure! Picture a universe where UFO enthusiasts and meme lovers unite under one banner. We're all about combining our passion for the unexplained with a humorous, memetastic twist. 👽🚀

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

UFOPEPE (UFO) Ресурс

Ресми веб-сайт

UFOPEPE Баға болжамы (USD)

UFOPEPE (UFO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін UFOPEPE (UFO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: UFOPEPE.

Қазір UFOPEPE баға болжамын тексеріңіз!

UFO - жергілікті валюталарға

UFOPEPE (UFO) токеномикасы

UFOPEPE (UFO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UFO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: UFOPEPE (UFO) туралы басқа сұрақтар

UFOPEPE (UFO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UFO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UFO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UFO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
UFOPEPE үшін нарықтық капитализация қандай?
UFO үшін нарықтық капитализация: $ 30.72K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UFO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UFO айналымдағы ұсынысы: 991.20M USD.
UFO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UFO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00129662 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UFO бағасы қандай болды?
UFO 0 USD ATL бағасына жетті.
UFO үшін сауда көлемі қандай?
UFO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UFO өседі ме?
UFO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UFO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:26:51 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

