UFO Gaming ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы UFO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UFO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UFO туралы толығырақ

UFO Баға туралы ақпарат

UFO деген не

UFO Ресми веб-сайт

UFO Токеномикасы

UFO Баға болжамы

UFO Gaming Логотип

UFO Gaming Баға (UFO)

Листингтен жойылды

1 UFO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+4.70%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
UFO Gaming (UFO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:36 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+4.78%

-12.91%

-12.91%

UFO Gaming (UFO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде UFO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UFO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UFO соңғы бір сағатта +0.34% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.78%, ал соңғы 7 күнде -12.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

UFO Gaming (UFO) Нарықтық ақпарат

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.0
25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

UFO Gaming нарықтық капитализациясы $ 1.61M, тәуліктік сауда көлемі --. UFO айналымдағы мөлшері 25.76T, жалпы мөлшері 25757575757575.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.61M.

UFO Gaming (UFO) Баға тарихы USD

Бүгін, UFO Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде UFO Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде UFO Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде UFO Gaming - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+4.78%
30 күн$ 0-21.28%
60 күн$ 0-81.29%
90 күн$ 0--

UFO Gaming (UFO) деген не

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

UFO Gaming (UFO) Ресурс

Ресми веб-сайт

UFO Gaming Баға болжамы (USD)

UFO Gaming (UFO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін UFO Gaming (UFO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: UFO Gaming.

Қазір UFO Gaming баға болжамын тексеріңіз!

UFO - жергілікті валюталарға

UFO Gaming (UFO) токеномикасы

UFO Gaming (UFO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UFO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: UFO Gaming (UFO) туралы басқа сұрақтар

UFO Gaming (UFO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UFO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UFO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UFO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
UFO Gaming үшін нарықтық капитализация қандай?
UFO үшін нарықтық капитализация: $ 1.61M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UFO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UFO айналымдағы ұсынысы: 25.76T USD.
UFO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UFO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UFO бағасы қандай болды?
UFO 0 USD ATL бағасына жетті.
UFO үшін сауда көлемі қандай?
UFO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UFO өседі ме?
UFO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UFO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:36 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

