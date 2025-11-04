БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Tycoon by Shareland ағымдағы бағасы: 0.00302036 USD. Нақты уақыттағы TYCOON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TYCOON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Tycoon by Shareland ағымдағы бағасы: 0.00302036 USD. Нақты уақыттағы TYCOON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TYCOON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TYCOON туралы толығырақ

TYCOON Баға туралы ақпарат

TYCOON деген не

TYCOON Ресми веб-сайт

TYCOON Токеномикасы

TYCOON Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Tycoon by Shareland Логотип

Tycoon by Shareland Баға (TYCOON)

Листингтен жойылды

1 TYCOON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0029862
$0.0029862$0.0029862
-32.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Tycoon by Shareland (TYCOON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:26:40 (UTC+8)

Tycoon by Shareland (TYCOON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00301238
$ 0.00301238$ 0.00301238
24 сағаттық төмен
$ 0.00456745
$ 0.00456745$ 0.00456745
24 сағаттық жоғары

$ 0.00301238
$ 0.00301238$ 0.00301238

$ 0.00456745
$ 0.00456745$ 0.00456745

$ 0.00930064
$ 0.00930064$ 0.00930064

$ 0.00082772
$ 0.00082772$ 0.00082772

-4.61%

-31.77%

+87.23%

+87.23%

Tycoon by Shareland (TYCOON) нақты уақыттағы баға $0.00302036. Соңғы 24 сағат ішінде TYCOON мен $ 0.00301238 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00456745 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TYCOON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00930064, ал ең төменгісі — $ 0.00082772.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TYCOON соңғы бір сағатта -4.61% өзгерді, 24 сағат ішінде -31.77%, ал соңғы 7 күнде +87.23% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Нарықтық ақпарат

$ 704.25K
$ 704.25K$ 704.25K

--
----

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

233.79M
233.79M 233.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tycoon by Shareland нарықтық капитализациясы $ 704.25K, тәуліктік сауда көлемі --. TYCOON айналымдағы мөлшері 233.79M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.01M.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Баға тарихы USD

Бүгін, Tycoon by Shareland - USD баға өзгерісі $ -0.001406910543726994 болды.
Соңғы 30 күнде Tycoon by Shareland - USD баға өзгерісі $ +0.0005090267 болды.
Соңғы 60 күнде Tycoon by Shareland - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Tycoon by Shareland - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001406910543726994-31.77%
30 күн$ +0.0005090267+16.85%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Tycoon by Shareland (TYCOON) деген не

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Tycoon by Shareland (TYCOON) Ресурс

Ресми веб-сайт

Tycoon by Shareland Баға болжамы (USD)

Tycoon by Shareland (TYCOON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tycoon by Shareland (TYCOON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tycoon by Shareland.

Қазір Tycoon by Shareland баға болжамын тексеріңіз!

TYCOON - жергілікті валюталарға

Tycoon by Shareland (TYCOON) токеномикасы

Tycoon by Shareland (TYCOON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TYCOON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Tycoon by Shareland (TYCOON) туралы басқа сұрақтар

Tycoon by Shareland (TYCOON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TYCOON бағасы — 0.00302036 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TYCOON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TYCOON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00302036. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Tycoon by Shareland үшін нарықтық капитализация қандай?
TYCOON үшін нарықтық капитализация: $ 704.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TYCOON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TYCOON айналымдағы ұсынысы: 233.79M USD.
TYCOON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TYCOON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00930064 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TYCOON бағасы қандай болды?
TYCOON 0.00082772 USD ATL бағасына жетті.
TYCOON үшін сауда көлемі қандай?
TYCOON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TYCOON өседі ме?
TYCOON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TYCOON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:26:40 (UTC+8)

Tycoon by Shareland (TYCOON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,482.29
$106,482.29$106,482.29

+0.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,580.27
$3,580.27$3,580.27

-0.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.67
$164.67$164.67

-1.24%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0183
$1.0183$1.0183

-33.10%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,482.29
$106,482.29$106,482.29

+0.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,580.27
$3,580.27$3,580.27

-0.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.67
$164.67$164.67

-1.24%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2879
$2.2879$2.2879

-1.68%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16538
$0.16538$0.16538

-0.94%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0760
$0.0760$0.0760

+52.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2003
$0.2003$0.2003

-33.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03394
$0.03394$0.03394

+239.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000066
$0.000066$0.000066

+200.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007373
$0.0000007373$0.0000007373

+85.15%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1765
$0.1765$0.1765

+90.19%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001617
$0.0000000000001617$0.0000000000001617

+61.70%