БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
TUTUT COIN ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TUTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TUTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!TUTUT COIN ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TUTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TUTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TUTC туралы толығырақ

TUTC Баға туралы ақпарат

TUTC деген не

TUTC Ресми веб-сайт

TUTC Токеномикасы

TUTC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

TUTUT COIN Логотип

TUTUT COIN Баға (TUTC)

Листингтен жойылды

1 TUTC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00020055
$0.00020055$0.00020055
-10.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
TUTUT COIN (TUTC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:26:34 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-10.89%

-17.63%

-17.63%

TUTUT COIN (TUTC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TUTC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TUTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TUTC соңғы бір сағатта -1.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.89%, ал соңғы 7 күнде -17.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TUTUT COIN (TUTC) Нарықтық ақпарат

$ 201.55K
$ 201.55K$ 201.55K

--
----

$ 201.55K
$ 201.55K$ 201.55K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,288.876107
999,980,288.876107 999,980,288.876107

TUTUT COIN нарықтық капитализациясы $ 201.55K, тәуліктік сауда көлемі --. TUTC айналымдағы мөлшері 999.98M, жалпы мөлшері 999980288.876107. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 201.55K.

TUTUT COIN (TUTC) Баға тарихы USD

Бүгін, TUTUT COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде TUTUT COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде TUTUT COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде TUTUT COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.89%
30 күн$ 0-32.24%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

TUTUT COIN (TUTC) деген не

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

TUTUT COIN (TUTC) Ресурс

Ресми веб-сайт

TUTUT COIN Баға болжамы (USD)

TUTUT COIN (TUTC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TUTUT COIN (TUTC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TUTUT COIN.

Қазір TUTUT COIN баға болжамын тексеріңіз!

TUTC - жергілікті валюталарға

TUTUT COIN (TUTC) токеномикасы

TUTUT COIN (TUTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TUTC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: TUTUT COIN (TUTC) туралы басқа сұрақтар

TUTUT COIN (TUTC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TUTC бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TUTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TUTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TUTUT COIN үшін нарықтық капитализация қандай?
TUTC үшін нарықтық капитализация: $ 201.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TUTC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TUTC айналымдағы ұсынысы: 999.98M USD.
TUTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TUTC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TUTC бағасы қандай болды?
TUTC 0 USD ATL бағасына жетті.
TUTC үшін сауда көлемі қандай?
TUTC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TUTC өседі ме?
TUTC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TUTC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:26:34 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,482.29
$106,482.29$106,482.29

+0.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,580.27
$3,580.27$3,580.27

-0.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.67
$164.67$164.67

-1.24%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0183
$1.0183$1.0183

-33.10%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,482.29
$106,482.29$106,482.29

+0.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,580.27
$3,580.27$3,580.27

-0.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.67
$164.67$164.67

-1.24%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2879
$2.2879$2.2879

-1.68%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16538
$0.16538$0.16538

-0.94%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0760
$0.0760$0.0760

+52.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2003
$0.2003$0.2003

-33.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03394
$0.03394$0.03394

+239.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000066
$0.000066$0.000066

+200.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007373
$0.0000007373$0.0000007373

+85.15%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1765
$0.1765$0.1765

+90.19%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001617
$0.0000000000001617$0.0000000000001617

+61.70%