Tsuki Inu (TKINU) деген не

Derived from the Japanese word for Moon (月), TSUKI INU ($TKINU) is a community driven cryptocurrency with a goal of empowering individuals to participate in spontaneous community value creation. $TKINU is a 100% decentralized peer-to-peer digital currency with 2% re-distribution of every transaction to all holders.

Tsuki Inu (TKINU) Ресурс Ресми веб-сайт