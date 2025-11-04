БиржаDEX+
Trumpius Maximus ағымдағы бағасы: 0.00242389 USD. Нақты уақыттағы TRUMPIUS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRUMPIUS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Trumpius Maximus ағымдағы бағасы: 0.00242389 USD. Нақты уақыттағы TRUMPIUS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRUMPIUS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRUMPIUS туралы толығырақ

TRUMPIUS Баға туралы ақпарат

TRUMPIUS деген не

TRUMPIUS Ресми веб-сайт

TRUMPIUS Токеномикасы

TRUMPIUS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Trumpius Maximus Логотип

Trumpius Maximus Баға (TRUMPIUS)

Листингтен жойылды

1 TRUMPIUS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00242389
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:25:30 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.43177
$ 0.00227985
-2.51%

-2.51%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) нақты уақыттағы баға $0.00242389. Соңғы 24 сағат ішінде TRUMPIUS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRUMPIUS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.43177, ал ең төменгісі — $ 0.00227985.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRUMPIUS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -2.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Нарықтық ақпарат

$ 113.92K
--
$ 113.92K
47.00M
47,000,000.0
Trumpius Maximus нарықтық капитализациясы $ 113.92K, тәуліктік сауда көлемі --. TRUMPIUS айналымдағы мөлшері 47.00M, жалпы мөлшері 47000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 113.92K.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Баға тарихы USD

Бүгін, Trumpius Maximus - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Trumpius Maximus - USD баға өзгерісі $ -0.0005725378 болды.
Соңғы 60 күнде Trumpius Maximus - USD баға өзгерісі $ -0.0006462718 болды.
Соңғы 90 күнде Trumpius Maximus - USD баға өзгерісі $ -0.00081465831733538 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0005725378-23.62%
60 күн$ -0.0006462718-26.66%
90 күн$ -0.00081465831733538-25.15%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) деген не

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Trumpius Maximus Баға болжамы (USD)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Trumpius Maximus (TRUMPIUS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Trumpius Maximus.

Қазір Trumpius Maximus баға болжамын тексеріңіз!

TRUMPIUS - жергілікті валюталарға

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) токеномикасы

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRUMPIUS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Trumpius Maximus (TRUMPIUS) туралы басқа сұрақтар

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRUMPIUS бағасы — 0.00242389 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRUMPIUS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRUMPIUS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00242389. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Trumpius Maximus үшін нарықтық капитализация қандай?
TRUMPIUS үшін нарықтық капитализация: $ 113.92K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRUMPIUS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRUMPIUS айналымдағы ұсынысы: 47.00M USD.
TRUMPIUS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRUMPIUS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.43177 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRUMPIUS бағасы қандай болды?
TRUMPIUS 0.00227985 USD ATL бағасына жетті.
TRUMPIUS үшін сауда көлемі қандай?
TRUMPIUS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TRUMPIUS өседі ме?
TRUMPIUS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRUMPIUS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:25:30 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

