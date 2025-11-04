БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
TruFin Staked INJ ағымдағы бағасы: 6.95 USD. Нақты уақыттағы TRUINJ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRUINJ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!TruFin Staked INJ ағымдағы бағасы: 6.95 USD. Нақты уақыттағы TRUINJ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRUINJ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRUINJ туралы толығырақ

TRUINJ Баға туралы ақпарат

TRUINJ деген не

TRUINJ Whitepaper

TRUINJ Ресми веб-сайт

TRUINJ Токеномикасы

TRUINJ Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

TruFin Staked INJ Логотип

TruFin Staked INJ Баға (TRUINJ)

Листингтен жойылды

1 TRUINJ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$6.95
$6.95$6.95
-8.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:29 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 6.72
$ 6.72$ 6.72
24 сағаттық төмен
$ 7.84
$ 7.84$ 7.84
24 сағаттық жоғары

$ 6.72
$ 6.72$ 6.72

$ 7.84
$ 7.84$ 7.84

$ 16.29
$ 16.29$ 16.29

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

+1.02%

-8.80%

-19.85%

-19.85%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) нақты уақыттағы баға $6.95. Соңғы 24 сағат ішінде TRUINJ мен $ 6.72 аралығында сауда жасалып, ал $ 7.84 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRUINJ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 16.29, ал ең төменгісі — $ 4.75.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRUINJ соңғы бір сағатта +1.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.80%, ал соңғы 7 күнде -19.85% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Нарықтық ақпарат

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

--
----

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

1.39M
1.39M 1.39M

1,390,364.163655842
1,390,364.163655842 1,390,364.163655842

TruFin Staked INJ нарықтық капитализациясы $ 9.66M, тәуліктік сауда көлемі --. TRUINJ айналымдағы мөлшері 1.39M, жалпы мөлшері 1390364.163655842. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.66M.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Баға тарихы USD

Бүгін, TruFin Staked INJ - USD баға өзгерісі $ -0.670654636472254 болды.
Соңғы 30 күнде TruFin Staked INJ - USD баға өзгерісі $ -3.1699575500 болды.
Соңғы 60 күнде TruFin Staked INJ - USD баға өзгерісі $ -3.0965321900 болды.
Соңғы 90 күнде TruFin Staked INJ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.670654636472254-8.80%
30 күн$ -3.1699575500-45.61%
60 күн$ -3.0965321900-44.55%
90 күн$ 0--

TruFin Staked INJ (TRUINJ) деген не

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

TruFin Staked INJ Баға болжамы (USD)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TruFin Staked INJ (TRUINJ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TruFin Staked INJ.

Қазір TruFin Staked INJ баға болжамын тексеріңіз!

TRUINJ - жергілікті валюталарға

TruFin Staked INJ (TRUINJ) токеномикасы

TruFin Staked INJ (TRUINJ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRUINJ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: TruFin Staked INJ (TRUINJ) туралы басқа сұрақтар

TruFin Staked INJ (TRUINJ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRUINJ бағасы — 6.95 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRUINJ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRUINJ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 6.95. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TruFin Staked INJ үшін нарықтық капитализация қандай?
TRUINJ үшін нарықтық капитализация: $ 9.66M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRUINJ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRUINJ айналымдағы ұсынысы: 1.39M USD.
TRUINJ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRUINJ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 16.29 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRUINJ бағасы қандай болды?
TRUINJ 4.75 USD ATL бағасына жетті.
TRUINJ үшін сауда көлемі қандай?
TRUINJ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TRUINJ өседі ме?
TRUINJ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRUINJ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:29 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,446.54
$107,446.54$107,446.54

+1.60%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,663.69
$3,663.69$3,663.69

+2.08%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.00
$170.00$170.00

+1.95%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9691
$0.9691$0.9691

+2.90%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,446.54
$107,446.54$107,446.54

+1.60%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,663.69
$3,663.69$3,663.69

+2.08%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.00
$170.00$170.00

+1.95%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3778
$2.3778$2.3778

+2.18%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,005.57
$1,005.57$1,005.57

+2.59%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3931
$0.3931$0.3931

+31.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04184
$0.04184$0.04184

+318.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000059
$0.000059$0.000059

+168.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007772
$0.0000007772$0.0000007772

+95.17%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001831
$0.0000000000001831$0.0000000000001831

+83.10%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%