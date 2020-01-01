TRUE (TRUE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TRUE (TRUE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
TRUE (TRUE) туралы ақпарат

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring.

Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

Ресми веб-сайт:
https://truemarkets.org/

TRUE (TRUE) токеномикасы мен бағасын талдау

TRUE (TRUE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 12.53M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 85.91M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 14.59M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.260162
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01702555
Қазіргі баға:
$ 0.145862
TRUE (TRUE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TRUE (TRUE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TRUE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TRUE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TRUE токеномикасын түсінген болсаңыз, TRUE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

TRUE бағасының болжамы

TRUE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TRUE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.