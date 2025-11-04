БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
True Base Army ағымдағы бағасы: 0.00161003 USD. Нақты уақыттағы TBA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TBA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!True Base Army ағымдағы бағасы: 0.00161003 USD. Нақты уақыттағы TBA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TBA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TBA туралы толығырақ

TBA Баға туралы ақпарат

TBA деген не

TBA Ресми веб-сайт

TBA Токеномикасы

TBA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

True Base Army Логотип

True Base Army Баға (TBA)

Листингтен жойылды

1 TBA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00161003
$0.00161003$0.00161003
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
True Base Army (TBA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:21 (UTC+8)

True Base Army (TBA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023274
$ 0.0023274$ 0.0023274

$ 0.00120571
$ 0.00120571$ 0.00120571

--

--

0.00%

0.00%

True Base Army (TBA) нақты уақыттағы баға $0.00161003. Соңғы 24 сағат ішінде TBA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TBA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0023274, ал ең төменгісі — $ 0.00120571.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TBA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

True Base Army (TBA) Нарықтық ақпарат

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

True Base Army нарықтық капитализациясы $ 1.61M, тәуліктік сауда көлемі --. TBA айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.61M.

True Base Army (TBA) Баға тарихы USD

Бүгін, True Base Army - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде True Base Army - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде True Base Army - USD баға өзгерісі $ -0.0001954978 болды.
Соңғы 90 күнде True Base Army - USD баға өзгерісі $ -0.0001457878732771435 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ -0.0001954978-12.14%
90 күн$ -0.0001457878732771435-8.30%

True Base Army (TBA) деген не

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

True Base Army (TBA) Ресурс

Ресми веб-сайт

True Base Army Баға болжамы (USD)

True Base Army (TBA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін True Base Army (TBA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: True Base Army.

Қазір True Base Army баға болжамын тексеріңіз!

TBA - жергілікті валюталарға

True Base Army (TBA) токеномикасы

True Base Army (TBA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TBA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: True Base Army (TBA) туралы басқа сұрақтар

True Base Army (TBA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TBA бағасы — 0.00161003 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TBA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TBA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00161003. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
True Base Army үшін нарықтық капитализация қандай?
TBA үшін нарықтық капитализация: $ 1.61M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TBA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TBA айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
TBA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TBA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0023274 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TBA бағасы қандай болды?
TBA 0.00120571 USD ATL бағасына жетті.
TBA үшін сауда көлемі қандай?
TBA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TBA өседі ме?
TBA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TBA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:21 (UTC+8)

True Base Army (TBA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,411.69
$107,411.69$107,411.69

+1.57%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,660.73
$3,660.73$3,660.73

+1.99%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.86
$169.86$169.86

+1.87%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9688
$0.9688$0.9688

+2.87%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,411.69
$107,411.69$107,411.69

+1.57%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,660.73
$3,660.73$3,660.73

+1.99%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.86
$169.86$169.86

+1.87%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3757
$2.3757$2.3757

+2.09%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,004.96
$1,004.96$1,004.96

+2.53%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3931
$0.3931$0.3931

+31.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04400
$0.04400$0.04400

+340.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000059
$0.000059$0.000059

+168.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007772
$0.0000007772$0.0000007772

+95.17%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001865
$0.0000000000001865$0.0000000000001865

+86.50%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%