TRON MASCOT (SUNTRON) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TRON MASCOT (SUNTRON) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

TRON MASCOT (SUNTRON) туралы ақпарат

SunTron: Illuminating the Future of Meme Coins

SunTron is a community-driven meme coin that aims to bring fun, innovation, and value to the cryptocurrency space. By leveraging the power of social media and community engagement, SunTron strives to create a vibrant and supportive ecosystem for its holders.SunTron is built by the community, for the community. Our decisions are influenced by the collective voice of our holders.

Ресми веб-сайт:
https://suntronmascot.meme

TRON MASCOT (SUNTRON) токеномикасы мен бағасын талдау

TRON MASCOT (SUNTRON) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 667.90K
$ 667.90K$ 667.90K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 667.90K
$ 667.90K$ 667.90K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.0006679
$ 0.0006679$ 0.0006679

TRON MASCOT (SUNTRON) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TRON MASCOT (SUNTRON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SUNTRON токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SUNTRON токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SUNTRON токеномикасын түсінген болсаңыз, SUNTRON токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SUNTRON бағасының болжамы

SUNTRON қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUNTRON бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.