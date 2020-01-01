TRON MASCOT (SUNTRON) токеномикасы
SunTron: Illuminating the Future of Meme Coins
SunTron is a community-driven meme coin that aims to bring fun, innovation, and value to the cryptocurrency space. By leveraging the power of social media and community engagement, SunTron strives to create a vibrant and supportive ecosystem for its holders.SunTron is built by the community, for the community. Our decisions are influenced by the collective voice of our holders.
TRON MASCOT (SUNTRON) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
TRON MASCOT (SUNTRON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SUNTRON токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SUNTRON токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SUNTRON токеномикасын түсінген болсаңыз, SUNTRON токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
