Trivians ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TRIVIA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRIVIA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRIVIA туралы толығырақ

TRIVIA Баға туралы ақпарат

TRIVIA деген не

TRIVIA Ресми веб-сайт

TRIVIA Токеномикасы

TRIVIA Баға болжамы

Trivians Логотип

Trivians Баға (TRIVIA)

Листингтен жойылды

1 TRIVIA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Trivians (TRIVIA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:51 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.13%

+0.13%

Trivians (TRIVIA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TRIVIA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRIVIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04093968, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRIVIA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +0.13% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Trivians (TRIVIA) Нарықтық ақпарат

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trivians нарықтық капитализациясы $ 33.74K, тәуліктік сауда көлемі --. TRIVIA айналымдағы мөлшері 615.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 54.86K.

Trivians (TRIVIA) Баға тарихы USD

Бүгін, Trivians - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Trivians - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Trivians - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Trivians - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-25.63%
60 күн$ 0-33.25%
90 күн$ 0--

Trivians (TRIVIA) деген не

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Trivians (TRIVIA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Trivians Баға болжамы (USD)

Trivians (TRIVIA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Trivians (TRIVIA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Trivians.

Қазір Trivians баға болжамын тексеріңіз!

TRIVIA - жергілікті валюталарға

Trivians (TRIVIA) токеномикасы

Trivians (TRIVIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRIVIA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Trivians (TRIVIA) туралы басқа сұрақтар

Trivians (TRIVIA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRIVIA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRIVIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRIVIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Trivians үшін нарықтық капитализация қандай?
TRIVIA үшін нарықтық капитализация: $ 33.74K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRIVIA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRIVIA айналымдағы ұсынысы: 615.00M USD.
TRIVIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRIVIA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04093968 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRIVIA бағасы қандай болды?
TRIVIA 0 USD ATL бағасына жетті.
TRIVIA үшін сауда көлемі қандай?
TRIVIA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TRIVIA өседі ме?
TRIVIA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRIVIA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:51 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

