TriviAgent by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TRIVI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRIVI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRIVI туралы толығырақ

TRIVI Баға туралы ақпарат

TRIVI деген не

TRIVI Whitepaper

TRIVI Ресми веб-сайт

TRIVI Токеномикасы

TRIVI Баға болжамы

TriviAgent by Virtuals Логотип

TriviAgent by Virtuals Баға (TRIVI)

Листингтен жойылды

1 TRIVI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00049802
$0.00049802$0.00049802
-21.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:44 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987

$ 0
$ 0$ 0

-3.36%

-21.18%

-19.51%

-19.51%

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TRIVI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRIVI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00483987, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRIVI соңғы бір сағатта -3.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -21.18%, ал соңғы 7 күнде -19.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Нарықтық ақпарат

$ 253.49K
$ 253.49K$ 253.49K

--
----

$ 499.77K
$ 499.77K$ 499.77K

507.21M
507.21M 507.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TriviAgent by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 253.49K, тәуліктік сауда көлемі --. TRIVI айналымдағы мөлшері 507.21M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 499.77K.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Баға тарихы USD

Бүгін, TriviAgent by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000133833327766778 болды.
Соңғы 30 күнде TriviAgent by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде TriviAgent by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде TriviAgent by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000133833327766778-21.18%
30 күн$ 0+5.99%
60 күн$ 0+24.14%
90 күн$ 0--

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) деген не

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

TriviAgent by Virtuals Баға болжамы (USD)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TriviAgent by Virtuals (TRIVI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TriviAgent by Virtuals.

Қазір TriviAgent by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

TRIVI - жергілікті валюталарға

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) токеномикасы

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRIVI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: TriviAgent by Virtuals (TRIVI) туралы басқа сұрақтар

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRIVI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRIVI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRIVI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TriviAgent by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
TRIVI үшін нарықтық капитализация: $ 253.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRIVI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRIVI айналымдағы ұсынысы: 507.21M USD.
TRIVI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRIVI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00483987 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRIVI бағасы қандай болды?
TRIVI 0 USD ATL бағасына жетті.
TRIVI үшін сауда көлемі қандай?
TRIVI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TRIVI өседі ме?
TRIVI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRIVI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:44 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

