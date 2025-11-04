БиржаDEX+
TSTR туралы толығырақ

TSTR Баға туралы ақпарат

TSTR деген не

TSTR Ресми веб-сайт

TSTR Токеномикасы

TSTR Баға болжамы

trillions Strategy Логотип

trillions Strategy Баға (TSTR)

Листингтен жойылды

Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:37 (UTC+8)

trillions Strategy (TSTR) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TSTR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TSTR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TSTR соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

trillions Strategy (TSTR) Нарықтық ақпарат

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

trillions Strategy нарықтық капитализациясы $ 10.81K, тәуліктік сауда көлемі --. TSTR айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.81K.

trillions Strategy (TSTR) Баға тарихы USD

trillions Strategy (TSTR) деген не

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

trillions Strategy (TSTR) Ресурс

Ресми веб-сайт

trillions Strategy Баға болжамы (USD)

trillions Strategy (TSTR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін trillions Strategy (TSTR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: trillions Strategy.

Қазір trillions Strategy баға болжамын тексеріңіз!

TSTR - жергілікті валюталарға

trillions Strategy (TSTR) токеномикасы

trillions Strategy (TSTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TSTR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: trillions Strategy (TSTR) туралы басқа сұрақтар

trillions Strategy (TSTR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TSTR бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TSTR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TSTR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
trillions Strategy үшін нарықтық капитализация қандай?
TSTR үшін нарықтық капитализация: $ 10.81K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TSTR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TSTR айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
TSTR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TSTR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TSTR бағасы қандай болды?
TSTR 0 USD ATL бағасына жетті.
TSTR үшін сауда көлемі қандай?
TSTR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TSTR өседі ме?
TSTR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TSTR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:37 (UTC+8)

trillions Strategy (TSTR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

