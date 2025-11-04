БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Trench Digger ағымдағы бағасы: 0.02585672 USD. Нақты уақыттағы TRENCH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRENCH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Trench Digger ағымдағы бағасы: 0.02585672 USD. Нақты уақыттағы TRENCH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRENCH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRENCH туралы толығырақ

TRENCH Баға туралы ақпарат

TRENCH деген не

TRENCH Ресми веб-сайт

TRENCH Токеномикасы

TRENCH Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Trench Digger Логотип

Trench Digger Баға (TRENCH)

Листингтен жойылды

1 TRENCH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02585672
$0.02585672$0.02585672
+0.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Trench Digger (TRENCH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:15 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02579844
$ 0.02579844$ 0.02579844
24 сағаттық төмен
$ 0.02579844
$ 0.02579844$ 0.02579844
24 сағаттық жоғары

$ 0.02579844
$ 0.02579844$ 0.02579844

$ 0.02579844
$ 0.02579844$ 0.02579844

$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208

$ 0.02579844
$ 0.02579844$ 0.02579844

+0.23%

+0.23%

-49.02%

-49.02%

Trench Digger (TRENCH) нақты уақыттағы баға $0.02585672. Соңғы 24 сағат ішінде TRENCH мен $ 0.02579844 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02579844 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRENCH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.524208, ал ең төменгісі — $ 0.02579844.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRENCH соңғы бір сағатта +0.23% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.23%, ал соңғы 7 күнде -49.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Trench Digger (TRENCH) Нарықтық ақпарат

$ 25.86K
$ 25.86K$ 25.86K

--
----

$ 25.86K
$ 25.86K$ 25.86K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Trench Digger нарықтық капитализациясы $ 25.86K, тәуліктік сауда көлемі --. TRENCH айналымдағы мөлшері 1.00M, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 25.86K.

Trench Digger (TRENCH) Баға тарихы USD

Бүгін, Trench Digger - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Trench Digger - USD баға өзгерісі $ -0.0142288806 болды.
Соңғы 60 күнде Trench Digger - USD баға өзгерісі $ -0.0231418238 болды.
Соңғы 90 күнде Trench Digger - USD баға өзгерісі $ -0.30508938964610593 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.23%
30 күн$ -0.0142288806-55.02%
60 күн$ -0.0231418238-89.50%
90 күн$ -0.30508938964610593-92.18%

Trench Digger (TRENCH) деген не

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Trench Digger (TRENCH) Ресурс

Ресми веб-сайт

Trench Digger Баға болжамы (USD)

Trench Digger (TRENCH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Trench Digger (TRENCH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Trench Digger.

Қазір Trench Digger баға болжамын тексеріңіз!

TRENCH - жергілікті валюталарға

Trench Digger (TRENCH) токеномикасы

Trench Digger (TRENCH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRENCH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Trench Digger (TRENCH) туралы басқа сұрақтар

Trench Digger (TRENCH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRENCH бағасы — 0.02585672 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRENCH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRENCH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02585672. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Trench Digger үшін нарықтық капитализация қандай?
TRENCH үшін нарықтық капитализация: $ 25.86K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRENCH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRENCH айналымдағы ұсынысы: 1.00M USD.
TRENCH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRENCH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.524208 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRENCH бағасы қандай болды?
TRENCH 0.02579844 USD ATL бағасына жетті.
TRENCH үшін сауда көлемі қандай?
TRENCH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TRENCH өседі ме?
TRENCH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRENCH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:15 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,686.02
$106,686.02$106,686.02

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.26
$3,597.26$3,597.26

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.12
$165.12$165.12

-0.97%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0343
$1.0343$1.0343

-32.05%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,686.02
$106,686.02$106,686.02

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.26
$3,597.26$3,597.26

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.12
$165.12$165.12

-0.97%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2936
$2.2936$2.2936

-1.43%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16608
$0.16608$0.16608

-0.52%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0765
$0.0765$0.0765

+53.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2002
$0.2002$0.2002

-33.26%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03390
$0.03390$0.03390

+239.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000069
$0.000069$0.000069

+213.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007373
$0.0000007373$0.0000007373

+85.15%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1734
$0.1734$0.1734

+86.85%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001556
$0.0000000000001556$0.0000000000001556

+55.60%