Trench Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TRENCH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRENCH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRENCH туралы толығырақ

TRENCH Баға туралы ақпарат

TRENCH деген не

TRENCH Ресми веб-сайт

TRENCH Токеномикасы

TRENCH Баға болжамы

Trench Coin Логотип

Trench Coin Баға (TRENCH)

Листингтен жойылды

1 TRENCH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00016343
-10.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Trench Coin (TRENCH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:08 (UTC+8)

Trench Coin (TRENCH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.00225343
$ 0
-0.66%

-11.31%

-28.21%

-28.21%

Trench Coin (TRENCH) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TRENCH мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRENCH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00225343, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRENCH соңғы бір сағатта -0.66% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.31%, ал соңғы 7 күнде -28.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Trench Coin (TRENCH) Нарықтық ақпарат

$ 164.22K
--
$ 164.22K
999.96M
999,961,812.546731
Trench Coin нарықтық капитализациясы $ 164.22K, тәуліктік сауда көлемі --. TRENCH айналымдағы мөлшері 999.96M, жалпы мөлшері 999961812.546731. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 164.22K.

Trench Coin (TRENCH) Баға тарихы USD

Бүгін, Trench Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Trench Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Trench Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Trench Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.31%
30 күн$ 0-60.03%
60 күн$ 0-70.26%
90 күн$ 0--

Trench Coin (TRENCH) деген не

saving the trench

saving the trench

Trench Coin (TRENCH) Ресурс

Ресми веб-сайт

Trench Coin Баға болжамы (USD)

Trench Coin (TRENCH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Trench Coin (TRENCH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Trench Coin.

Қазір Trench Coin баға болжамын тексеріңіз!

TRENCH - жергілікті валюталарға

Trench Coin (TRENCH) токеномикасы

Trench Coin (TRENCH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRENCH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Trench Coin (TRENCH) туралы басқа сұрақтар

Trench Coin (TRENCH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRENCH бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRENCH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRENCH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Trench Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
TRENCH үшін нарықтық капитализация: $ 164.22K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRENCH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRENCH айналымдағы ұсынысы: 999.96M USD.
TRENCH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRENCH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00225343 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRENCH бағасы қандай болды?
TRENCH 0 USD ATL бағасына жетті.
TRENCH үшін сауда көлемі қандай?
TRENCH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TRENCH өседі ме?
TRENCH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRENCH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:24:08 (UTC+8)

Trench Coin (TRENCH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

