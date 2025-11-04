БиржаDEX+
Treehouse AVAX ағымдағы бағасы: 21 USD. Нақты уақыттағы TAVAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TAVAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TAVAX туралы толығырақ

TAVAX Баға туралы ақпарат

TAVAX деген не

TAVAX Ресми веб-сайт

TAVAX Токеномикасы

TAVAX Баға болжамы

Treehouse AVAX Логотип

Treehouse AVAX Баға (TAVAX)

Листингтен жойылды

1 TAVAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$21
$21$21
-6.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Treehouse AVAX (TAVAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:10 (UTC+8)

Treehouse AVAX (TAVAX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 20.16
$ 20.16$ 20.16
24 сағаттық төмен
$ 23.28
$ 23.28$ 23.28
24 сағаттық жоғары

$ 20.16
$ 20.16$ 20.16

$ 23.28
$ 23.28$ 23.28

$ 43.51
$ 43.51$ 43.51

$ 12.16
$ 12.16$ 12.16

+1.52%

-6.71%

-17.63%

-17.63%

Treehouse AVAX (TAVAX) нақты уақыттағы баға $21. Соңғы 24 сағат ішінде TAVAX мен $ 20.16 аралығында сауда жасалып, ал $ 23.28 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TAVAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 43.51, ал ең төменгісі — $ 12.16.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TAVAX соңғы бір сағатта +1.52% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.71%, ал соңғы 7 күнде -17.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Treehouse AVAX (TAVAX) Нарықтық ақпарат

$ 960.26K
$ 960.26K$ 960.26K

--
----

$ 960.26K
$ 960.26K$ 960.26K

45.62K
45.62K 45.62K

45,622.05195092584
45,622.05195092584 45,622.05195092584

Treehouse AVAX нарықтық капитализациясы $ 960.26K, тәуліктік сауда көлемі --. TAVAX айналымдағы мөлшері 45.62K, жалпы мөлшері 45622.05195092584. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 960.26K.

Treehouse AVAX (TAVAX) Баға тарихы USD

Бүгін, Treehouse AVAX - USD баға өзгерісі $ -1.51169472516491 болды.
Соңғы 30 күнде Treehouse AVAX - USD баға өзгерісі $ -9.4430490000 болды.
Соңғы 60 күнде Treehouse AVAX - USD баға өзгерісі $ -6.3676326000 болды.
Соңғы 90 күнде Treehouse AVAX - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.51169472516491-6.71%
30 күн$ -9.4430490000-44.96%
60 күн$ -6.3676326000-30.32%
90 күн$ 0--

Treehouse AVAX (TAVAX) деген не

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Treehouse AVAX (TAVAX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Treehouse AVAX Баға болжамы (USD)

Treehouse AVAX (TAVAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Treehouse AVAX (TAVAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Treehouse AVAX.

Қазір Treehouse AVAX баға болжамын тексеріңіз!

TAVAX - жергілікті валюталарға

Treehouse AVAX (TAVAX) токеномикасы

Treehouse AVAX (TAVAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TAVAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Treehouse AVAX (TAVAX) туралы басқа сұрақтар

Treehouse AVAX (TAVAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TAVAX бағасы — 21.0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TAVAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TAVAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 21.0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Treehouse AVAX үшін нарықтық капитализация қандай?
TAVAX үшін нарықтық капитализация: $ 960.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TAVAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TAVAX айналымдағы ұсынысы: 45.62K USD.
TAVAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TAVAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 43.51 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TAVAX бағасы қандай болды?
TAVAX 12.16 USD ATL бағасына жетті.
TAVAX үшін сауда көлемі қандай?
TAVAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TAVAX өседі ме?
TAVAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TAVAX баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

