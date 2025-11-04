БиржаDEX+
Treasury Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TREASURY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TREASURY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TREASURY туралы толығырақ

TREASURY Баға туралы ақпарат

TREASURY деген не

TREASURY Ресми веб-сайт

TREASURY Токеномикасы

TREASURY Баға болжамы

Treasury Coin Логотип

Treasury Coin Баға (TREASURY)

Листингтен жойылды

1 TREASURY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-15.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Treasury Coin (TREASURY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:23:51 (UTC+8)

Treasury Coin (TREASURY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-15.33%

-18.14%

-18.14%

Treasury Coin (TREASURY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TREASURY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TREASURY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TREASURY соңғы бір сағатта -0.51% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.33%, ал соңғы 7 күнде -18.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Treasury Coin (TREASURY) Нарықтық ақпарат

$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K

--
----

$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K

995.70M
995.70M 995.70M

995,702,894.565559
995,702,894.565559 995,702,894.565559

Treasury Coin нарықтық капитализациясы $ 9.69K, тәуліктік сауда көлемі --. TREASURY айналымдағы мөлшері 995.70M, жалпы мөлшері 995702894.565559. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.69K.

Treasury Coin (TREASURY) Баға тарихы USD

Бүгін, Treasury Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Treasury Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Treasury Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Treasury Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-15.33%
30 күн$ 0-56.28%
60 күн$ 0-46.97%
90 күн$ 0--

Treasury Coin (TREASURY) деген не

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Treasury Coin (TREASURY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Treasury Coin Баға болжамы (USD)

Treasury Coin (TREASURY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Treasury Coin (TREASURY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Treasury Coin.

Қазір Treasury Coin баға болжамын тексеріңіз!

TREASURY - жергілікті валюталарға

Treasury Coin (TREASURY) токеномикасы

Treasury Coin (TREASURY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TREASURY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Treasury Coin (TREASURY) туралы басқа сұрақтар

Treasury Coin (TREASURY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TREASURY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TREASURY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TREASURY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Treasury Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
TREASURY үшін нарықтық капитализация: $ 9.69K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TREASURY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TREASURY айналымдағы ұсынысы: 995.70M USD.
TREASURY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TREASURY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TREASURY бағасы қандай болды?
TREASURY 0 USD ATL бағасына жетті.
TREASURY үшін сауда көлемі қандай?
TREASURY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TREASURY өседі ме?
TREASURY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TREASURY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:23:51 (UTC+8)

Treasury Coin (TREASURY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

