Trashy By Matt Furie ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TRASHY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRASHY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRASHY туралы толығырақ

TRASHY Баға туралы ақпарат

TRASHY деген не

TRASHY Ресми веб-сайт

TRASHY Токеномикасы

TRASHY Баға болжамы

Trashy By Matt Furie Баға (TRASHY)

Листингтен жойылды

1 TRASHY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-32.20%1D
USD
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-32.23%

-42.51%

-42.51%

Trashy By Matt Furie (TRASHY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TRASHY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRASHY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRASHY соңғы бір сағатта -0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -32.23%, ал соңғы 7 күнде -42.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Нарықтық ақпарат

$ 18.54K
$ 18.54K$ 18.54K

--
----

$ 18.54K
$ 18.54K$ 18.54K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.247141
999,963,217.247141 999,963,217.247141

Trashy By Matt Furie нарықтық капитализациясы $ 18.54K, тәуліктік сауда көлемі --. TRASHY айналымдағы мөлшері 999.96M, жалпы мөлшері 999963217.247141. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.54K.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Баға тарихы USD

Бүгін, Trashy By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Trashy By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Trashy By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Trashy By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-32.23%
30 күн$ 0-73.11%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Trashy By Matt Furie (TRASHY) деген не

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Trashy By Matt Furie Баға болжамы (USD)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Trashy By Matt Furie (TRASHY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Trashy By Matt Furie.

Қазір Trashy By Matt Furie баға болжамын тексеріңіз!

TRASHY - жергілікті валюталарға

Trashy By Matt Furie (TRASHY) токеномикасы

Trashy By Matt Furie (TRASHY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRASHY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Trashy By Matt Furie (TRASHY) туралы басқа сұрақтар

Trashy By Matt Furie (TRASHY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRASHY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRASHY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRASHY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Trashy By Matt Furie үшін нарықтық капитализация қандай?
TRASHY үшін нарықтық капитализация: $ 18.54K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRASHY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRASHY айналымдағы ұсынысы: 999.96M USD.
TRASHY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRASHY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRASHY бағасы қандай болды?
TRASHY 0 USD ATL бағасына жетті.
TRASHY үшін сауда көлемі қандай?
TRASHY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TRASHY өседі ме?
TRASHY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRASHY баға болжамын қарап көріңіз.
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

