Tradiecoin (TRADIECOIN) токеномикасы
Tradiecoin (TRADIECOIN) туралы ақпарат
a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI
Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.
Tradiecoin (TRADIECOIN) токеномикасы мен бағасын талдау
Tradiecoin (TRADIECOIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Tradiecoin (TRADIECOIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Tradiecoin (TRADIECOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TRADIECOIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TRADIECOIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TRADIECOIN токеномикасын түсінген болсаңыз, TRADIECOIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
TRADIECOIN бағасының болжамы
TRADIECOIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TRADIECOIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.