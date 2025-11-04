БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Tradable Singapore Fintech SSL ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы PC0000023-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PC0000023 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Tradable Singapore Fintech SSL ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы PC0000023-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PC0000023 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PC0000023 туралы толығырақ

PC0000023 Баға туралы ақпарат

PC0000023 деген не

PC0000023 Ресми веб-сайт

PC0000023 Токеномикасы

PC0000023 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Tradable Singapore Fintech SSL Логотип

Tradable Singapore Fintech SSL Баға (PC0000023)

Листингтен жойылды

1 PC0000023-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:05 (UTC+8)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 сағаттық төмен
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 сағаттық жоғары

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) нақты уақыттағы баға $1. Соңғы 24 сағат ішінде PC0000023 мен $ 1.0 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PC0000023 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.0, ал ең төменгісі — $ 1.0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PC0000023 соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Нарықтық ақпарат

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

Tradable Singapore Fintech SSL нарықтық капитализациясы $ 100.85M, тәуліктік сауда көлемі --. PC0000023 айналымдағы мөлшері 100.85M, жалпы мөлшері 100846154.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 100.85M.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Баға тарихы USD

Бүгін, Tradable Singapore Fintech SSL - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Tradable Singapore Fintech SSL - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде Tradable Singapore Fintech SSL - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 90 күнде Tradable Singapore Fintech SSL - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ 0.00000000000.00%
90 күн$ 0.00.00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) деген не

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Ресурс

Ресми веб-сайт

Tradable Singapore Fintech SSL Баға болжамы (USD)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tradable Singapore Fintech SSL.

Қазір Tradable Singapore Fintech SSL баға болжамын тексеріңіз!

PC0000023 - жергілікті валюталарға

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) токеномикасы

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PC0000023 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) туралы басқа сұрақтар

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PC0000023 бағасы — 1.0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PC0000023-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PC0000023-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Tradable Singapore Fintech SSL үшін нарықтық капитализация қандай?
PC0000023 үшін нарықтық капитализация: $ 100.85M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PC0000023 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PC0000023 айналымдағы ұсынысы: 100.85M USD.
PC0000023 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PC0000023 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PC0000023 бағасы қандай болды?
PC0000023 1.0 USD ATL бағасына жетті.
PC0000023 үшін сауда көлемі қандай?
PC0000023 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PC0000023 өседі ме?
PC0000023 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PC0000023 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:05 (UTC+8)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,354.28
$107,354.28$107,354.28

+1.51%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,657.73
$3,657.73$3,657.73

+1.91%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.60
$169.60$169.60

+1.71%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9672
$0.9672$0.9672

+2.70%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,354.28
$107,354.28$107,354.28

+1.51%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,657.73
$3,657.73$3,657.73

+1.91%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.60
$169.60$169.60

+1.71%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3740
$2.3740$2.3740

+2.01%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,004.29
$1,004.29$1,004.29

+2.46%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0750
$0.0750$0.0750

+50.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3931
$0.3931$0.3931

+31.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04400
$0.04400$0.04400

+340.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000054
$0.000054$0.000054

+145.45%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007771
$0.0000007771$0.0000007771

+95.15%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001865
$0.0000000000001865$0.0000000000001865

+86.50%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0750
$0.0750$0.0750

+50.00%