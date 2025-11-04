БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Touch Grass ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TOUCHGRASS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOUCHGRASS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Touch Grass ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TOUCHGRASS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOUCHGRASS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TOUCHGRASS туралы толығырақ

TOUCHGRASS Баға туралы ақпарат

TOUCHGRASS деген не

TOUCHGRASS Ресми веб-сайт

TOUCHGRASS Токеномикасы

TOUCHGRASS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Touch Grass Логотип

Touch Grass Баға (TOUCHGRASS)

Листингтен жойылды

1 TOUCHGRASS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00010324
$0.00010324$0.00010324
-7.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Touch Grass (TOUCHGRASS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:22:56 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

-7.66%

-10.83%

-10.83%

Touch Grass (TOUCHGRASS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TOUCHGRASS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TOUCHGRASS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TOUCHGRASS соңғы бір сағатта -1.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.66%, ал соңғы 7 күнде -10.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Нарықтық ақпарат

$ 101.85K
$ 101.85K$ 101.85K

--
----

$ 101.85K
$ 101.85K$ 101.85K

986.49M
986.49M 986.49M

986,492,733.435949
986,492,733.435949 986,492,733.435949

Touch Grass нарықтық капитализациясы $ 101.85K, тәуліктік сауда көлемі --. TOUCHGRASS айналымдағы мөлшері 986.49M, жалпы мөлшері 986492733.435949. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 101.85K.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Баға тарихы USD

Бүгін, Touch Grass - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Touch Grass - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Touch Grass - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Touch Grass - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.66%
30 күн$ 0+15.32%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Touch Grass (TOUCHGRASS) деген не

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Touch Grass (TOUCHGRASS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Touch Grass Баға болжамы (USD)

Touch Grass (TOUCHGRASS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Touch Grass (TOUCHGRASS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Touch Grass.

Қазір Touch Grass баға болжамын тексеріңіз!

TOUCHGRASS - жергілікті валюталарға

Touch Grass (TOUCHGRASS) токеномикасы

Touch Grass (TOUCHGRASS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TOUCHGRASS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Touch Grass (TOUCHGRASS) туралы басқа сұрақтар

Touch Grass (TOUCHGRASS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TOUCHGRASS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TOUCHGRASS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TOUCHGRASS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Touch Grass үшін нарықтық капитализация қандай?
TOUCHGRASS үшін нарықтық капитализация: $ 101.85K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TOUCHGRASS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TOUCHGRASS айналымдағы ұсынысы: 986.49M USD.
TOUCHGRASS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TOUCHGRASS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TOUCHGRASS бағасы қандай болды?
TOUCHGRASS 0 USD ATL бағасына жетті.
TOUCHGRASS үшін сауда көлемі қандай?
TOUCHGRASS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TOUCHGRASS өседі ме?
TOUCHGRASS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TOUCHGRASS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:22:56 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,603.02
$106,603.02$106,603.02

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,595.07
$3,595.07$3,595.07

+0.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.22
$165.22$165.22

-0.91%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0314
$1.0314$1.0314

-32.24%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,603.02
$106,603.02$106,603.02

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,595.07
$3,595.07$3,595.07

+0.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.22
$165.22$165.22

-0.91%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2926
$2.2926$2.2926

-1.47%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16600
$0.16600$0.16600

-0.57%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0759
$0.0759$0.0759

+51.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2003
$0.2003$0.2003

-33.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03391
$0.03391$0.03391

+239.10%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000068
$0.000068$0.000068

+209.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007373
$0.0000007373$0.0000007373

+85.15%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1644
$0.1644$0.1644

+77.15%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001670
$0.0000000000001670$0.0000000000001670

+67.00%