TonUP (UP) деген не

TonUP is a launchpad operating on The Open Network (TON), a high-performance Proof-of-Stake (PoS) public blockchain initially proposed by the Telegram team. Designed to bridge the asset gap in TON, TonUP provides a nurturing environment for new projects to thrive. The platform's decision to build on TON stems from its potential and unique offerings, such as its technical structure, which includes the low-level FunC programming language and advanced sharding technology. This foundation allows TonUP to benefit from TON's impressive Transactions Per Second (TPS) capabilities, supporting large-scale applications and fostering a decentralized ecosystem.

