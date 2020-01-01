TOLYS CAT (OPPIE) токеномикасы
TOLYS CAT (OPPIE) туралы ақпарат
A Meme Coin With a Mission!
TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet!
TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address.
TOLYS CAT (OPPIE) токеномикасы мен бағасын талдау
TOLYS CAT (OPPIE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
TOLYS CAT (OPPIE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
TOLYS CAT (OPPIE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын OPPIE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша OPPIE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз OPPIE токеномикасын түсінген болсаңыз, OPPIE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.