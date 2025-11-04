БиржаDEX+
Tokeo ағымдағы бағасы: 0.01100553 USD. Нақты уақыттағы TOKE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOKE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TOKE туралы толығырақ

TOKE Баға туралы ақпарат

TOKE деген не

TOKE Whitepaper

TOKE Ресми веб-сайт

TOKE Токеномикасы

TOKE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Tokeo Логотип

Tokeo Баға (TOKE)

Листингтен жойылды

1 TOKE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01100359
$0.01100359$0.01100359
-6.90%1D
mexc
USD
Tokeo (TOKE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:41:27 (UTC+8)

Tokeo (TOKE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0106011
$ 0.0106011$ 0.0106011
24 сағаттық төмен
$ 0.01192288
$ 0.01192288$ 0.01192288
24 сағаттық жоғары

$ 0.0106011
$ 0.0106011$ 0.0106011

$ 0.01192288
$ 0.01192288$ 0.01192288

$ 0.081304
$ 0.081304$ 0.081304

$ 0.00745933
$ 0.00745933$ 0.00745933

+1.33%

-6.86%

-13.21%

-13.21%

Tokeo (TOKE) нақты уақыттағы баға $0.01100553. Соңғы 24 сағат ішінде TOKE мен $ 0.0106011 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01192288 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TOKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.081304, ал ең төменгісі — $ 0.00745933.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TOKE соңғы бір сағатта +1.33% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.86%, ал соңғы 7 күнде -13.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tokeo (TOKE) Нарықтық ақпарат

$ 585.29K
$ 585.29K$ 585.29K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

53.23M
53.23M 53.23M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Tokeo нарықтық капитализациясы $ 585.29K, тәуліктік сауда көлемі --. TOKE айналымдағы мөлшері 53.23M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.10M.

Tokeo (TOKE) Баға тарихы USD

Бүгін, Tokeo - USD баға өзгерісі $ -0.00081061136786054 болды.
Соңғы 30 күнде Tokeo - USD баға өзгерісі $ -0.0038829611 болды.
Соңғы 60 күнде Tokeo - USD баға өзгерісі $ -0.0054656928 болды.
Соңғы 90 күнде Tokeo - USD баға өзгерісі $ -0.01762155054981298 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00081061136786054-6.86%
30 күн$ -0.0038829611-35.28%
60 күн$ -0.0054656928-49.66%
90 күн$ -0.01762155054981298-61.55%

Tokeo (TOKE) деген не

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

Tokeo (TOKE) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Tokeo Баға болжамы (USD)

Tokeo (TOKE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tokeo (TOKE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tokeo.

Қазір Tokeo баға болжамын тексеріңіз!

TOKE - жергілікті валюталарға

Tokeo (TOKE) токеномикасы

Tokeo (TOKE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TOKE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Tokeo (TOKE) туралы басқа сұрақтар

Tokeo (TOKE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TOKE бағасы — 0.01100553 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TOKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TOKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01100553. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Tokeo үшін нарықтық капитализация қандай?
TOKE үшін нарықтық капитализация: $ 585.29K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TOKE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TOKE айналымдағы ұсынысы: 53.23M USD.
TOKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TOKE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.081304 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TOKE бағасы қандай болды?
TOKE 0.00745933 USD ATL бағасына жетті.
TOKE үшін сауда көлемі қандай?
TOKE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TOKE өседі ме?
TOKE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TOKE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:41:27 (UTC+8)

Tokeo (TOKE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

