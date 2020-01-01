Token 7007 (7007) токеномикасы
Token 7007 (7007) туралы ақпарат
Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.
Token 7007 (7007) токеномикасы мен бағасын талдау
Token 7007 (7007) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Token 7007 (7007) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Token 7007 (7007) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын 7007 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша 7007 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз 7007 токеномикасын түсінген болсаңыз, 7007 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
7007 бағасының болжамы
7007 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің 7007 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.