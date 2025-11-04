БиржаDEX+
Titan Token ағымдағы бағасы: 0.00139698 USD. Нақты уақыттағы TNT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TNT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TNT туралы толығырақ

TNT Баға туралы ақпарат

TNT деген не

TNT Whitepaper

TNT Ресми веб-сайт

TNT Токеномикасы

TNT Баға болжамы

Titan Token Баға (TNT)

1 TNT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00139699
$0.00139699$0.00139699
-0.20%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Titan Token (TNT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:22:05 (UTC+8)

Titan Token (TNT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00139532
$ 0.00139532$ 0.00139532
24 сағаттық төмен
$ 0.00140596
$ 0.00140596$ 0.00140596
24 сағаттық жоғары

$ 0.00139532
$ 0.00139532$ 0.00139532

$ 0.00140596
$ 0.00140596$ 0.00140596

$ 0.00371391
$ 0.00371391$ 0.00371391

$ 0.00139214
$ 0.00139214$ 0.00139214

+0.00%

-0.27%

-1.38%

-1.38%

Titan Token (TNT) нақты уақыттағы баға $0.00139698. Соңғы 24 сағат ішінде TNT мен $ 0.00139532 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00140596 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TNT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00371391, ал ең төменгісі — $ 0.00139214.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TNT соңғы бір сағатта +0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.27%, ал соңғы 7 күнде -1.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Titan Token (TNT) Нарықтық ақпарат

$ 139.70K
$ 139.70K$ 139.70K

--
----

$ 139.70K
$ 139.70K$ 139.70K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Titan Token нарықтық капитализациясы $ 139.70K, тәуліктік сауда көлемі --. TNT айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 139.70K.

Titan Token (TNT) Баға тарихы USD

Бүгін, Titan Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Titan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0000678011 болды.
Соңғы 60 күнде Titan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0001300356 болды.
Соңғы 90 күнде Titan Token - USD баға өзгерісі $ -0.0003605964688088718 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.27%
30 күн$ -0.0000678011-4.85%
60 күн$ -0.0001300356-9.30%
90 күн$ -0.0003605964688088718-20.51%

Titan Token (TNT) деген не

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Titan Token (TNT) Ресурс

Titan Token Баға болжамы (USD)

Titan Token (TNT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Titan Token (TNT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Titan Token.

Қазір Titan Token баға болжамын тексеріңіз!

TNT - жергілікті валюталарға

Titan Token (TNT) токеномикасы

Titan Token (TNT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TNT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Titan Token (TNT) туралы басқа сұрақтар

Titan Token (TNT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TNT бағасы — 0.00139698 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TNT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TNT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00139698. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Titan Token үшін нарықтық капитализация қандай?
TNT үшін нарықтық капитализация: $ 139.70K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TNT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TNT айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
TNT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TNT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00371391 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TNT бағасы қандай болды?
TNT 0.00139214 USD ATL бағасына жетті.
TNT үшін сауда көлемі қандай?
TNT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TNT өседі ме?
TNT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TNT баға болжамын қарап көріңіз.
Titan Token (TNT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,365.04
$3,577.18
$164.30
$1.0001
$1.0300
$106,365.04
$3,577.18
$164.30
$2.2823
$0.16518
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0752
$0.2003
$0.03391
$0.000071
$0.0000007522
$0.1656
$0.0000000000001673
