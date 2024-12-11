Tiny Panda ($TINYP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Tiny Panda ($TINYP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Tiny Panda ($TINYP) туралы ақпарат

Tiny Panda is a community based project formed to bring people on-chain. Founded December 11th, 2024 --- We are building a project and community around education, security, and onboarding newcomers to crypto.

Our website will be a hub for education information along with providing a portal to buy our current projects.

Focusing on BASE network as a specialty, we will also be diving into providing information and resources to the users of our community for all networks, wallets, exchanges and more.

Ресми веб-сайт:
https://tinypandabase.com

Tiny Panda ($TINYP) токеномикасы мен бағасын талдау

Tiny Panda ($TINYP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 178.74K
Жалпы қамтуы:
$ 100.00B
Айналымдағы қамту:
$ 100.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 178.74K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
Tiny Panda ($TINYP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Tiny Panda ($TINYP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $TINYP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $TINYP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $TINYP токеномикасын түсінген болсаңыз, $TINYP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$TINYP бағасының болжамы

$TINYP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $TINYP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.