TINY (TINY) деген не

Tinyman is the leading decentralized trading protocol which utilizes the fast and secure framework of the Algorand blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers. Tinyman came here with the modest goal of bringing secure decentralized trading to the Algorand blockchain. It has built a fully permissionless protocol to trade any Algorand Standard Assets (or Algo) through liquidity pools using an Automated Market Maker (AMM) algorithm.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

TINY (TINY) Ресурс Ресми веб-сайт