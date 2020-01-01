TiFi (TIFI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TiFi (TIFI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

TiFi (TIFI) туралы ақпарат

The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.

Ресми веб-сайт:
https://tifi.net/

TiFi (TIFI) токеномикасы мен бағасын талдау

TiFi (TIFI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 157.88K
$ 157.88K
Жалпы қамтуы:
$ 721.85T
$ 721.85T
Айналымдағы қамту:
$ 47.88T
$ 47.88T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.38M
$ 2.38M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

TiFi (TIFI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TiFi (TIFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TIFI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TIFI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TIFI токеномикасын түсінген болсаңыз, TIFI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.