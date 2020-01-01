TiFi (TIFI) токеномикасы
TiFi (TIFI) туралы ақпарат
The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.
TiFi (TIFI) токеномикасы мен бағасын талдау
TiFi (TIFI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
TiFi (TIFI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
TiFi (TIFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TIFI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TIFI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TIFI токеномикасын түсінген болсаңыз, TIFI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
TIFI бағасының болжамы
TIFI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TIFI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.