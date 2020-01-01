ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) токеномикасы

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) туралы ақпарат

ThreatSlayerAI is here to protect Web2 and Web3 with AI, proudly powered and created by the team behind Interlock and the $ILOCK token.

ThreatSlayerAI pairs perfectly with ThreatSlayer, our AI powered browser extension that allows you to earn $ILOCK token while being kept safe from web-based threats.

Looking ahead, Interlock plans to integrate $SLAYER and $ILOCK for a unified and enhanced experience.

Ресми веб-сайт:
https://www.interlock.network/

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) токеномикасы мен бағасын талдау

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 41.52K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 41.52K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0048899
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SLAYER токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SLAYER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SLAYER токеномикасын түсінген болсаңыз, SLAYER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SLAYER бағасының болжамы

SLAYER қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SLAYER бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.