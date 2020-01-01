Thought (THT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Thought (THT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Thought (THT) туралы ақпарат

Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system.

Ресми веб-сайт:
https://thought.live/
Whitepaper:
https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf

Thought (THT) токеномикасы мен бағасын талдау

Thought (THT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 19.15M
$ 19.15M$ 19.15M
Жалпы қамтуы:
$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B
Айналымдағы қамту:
$ 539.43M
$ 539.43M$ 539.43M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 55.86M
$ 55.86M$ 55.86M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.1552
$ 0.1552$ 0.1552
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00015385
$ 0.00015385$ 0.00015385
Қазіргі баға:
$ 0.03549406
$ 0.03549406$ 0.03549406

Thought (THT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Thought (THT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын THT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша THT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз THT токеномикасын түсінген болсаңыз, THT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

THT бағасының болжамы

THT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің THT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.