Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space.
The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects.
Thesirion (TSO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Thesirion (TSO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TSO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TSO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TSO токеномикасын түсінген болсаңыз, TSO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
