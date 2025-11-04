БиржаDEX+
There Will Be Signs ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SIGNS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SIGNS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SIGNS туралы толығырақ

SIGNS Баға туралы ақпарат

SIGNS деген не

SIGNS Ресми веб-сайт

SIGNS Токеномикасы

SIGNS Баға болжамы

There Will Be Signs Логотип

There Will Be Signs Баға (SIGNS)

Листингтен жойылды

1 SIGNS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-14.10%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:20:41 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

-14.95%

-18.81%

-18.81%

There Will Be Signs (SIGNS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SIGNS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SIGNS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SIGNS соңғы бір сағатта -1.18% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.95%, ал соңғы 7 күнде -18.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

There Will Be Signs (SIGNS) Нарықтық ақпарат

$ 39.77K
$ 39.77K$ 39.77K

--
----

$ 41.04K
$ 41.04K$ 41.04K

935.00M
935.00M 935.00M

964,916,929.944135
964,916,929.944135 964,916,929.944135

There Will Be Signs нарықтық капитализациясы $ 39.77K, тәуліктік сауда көлемі --. SIGNS айналымдағы мөлшері 935.00M, жалпы мөлшері 964916929.944135. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 41.04K.

There Will Be Signs (SIGNS) Баға тарихы USD

Бүгін, There Will Be Signs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде There Will Be Signs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде There Will Be Signs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде There Will Be Signs - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-14.95%
30 күн$ 0-44.35%
60 күн$ 0-36.86%
90 күн$ 0--

There Will Be Signs (SIGNS) деген не

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

There Will Be Signs (SIGNS) Ресурс

Ресми веб-сайт

There Will Be Signs Баға болжамы (USD)

There Will Be Signs (SIGNS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін There Will Be Signs (SIGNS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: There Will Be Signs.

Қазір There Will Be Signs баға болжамын тексеріңіз!

SIGNS - жергілікті валюталарға

There Will Be Signs (SIGNS) токеномикасы

There Will Be Signs (SIGNS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SIGNS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: There Will Be Signs (SIGNS) туралы басқа сұрақтар

There Will Be Signs (SIGNS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SIGNS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SIGNS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SIGNS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
There Will Be Signs үшін нарықтық капитализация қандай?
SIGNS үшін нарықтық капитализация: $ 39.77K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SIGNS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SIGNS айналымдағы ұсынысы: 935.00M USD.
SIGNS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SIGNS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SIGNS бағасы қандай болды?
SIGNS 0 USD ATL бағасына жетті.
SIGNS үшін сауда көлемі қандай?
SIGNS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SIGNS өседі ме?
SIGNS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SIGNS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:20:41 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

