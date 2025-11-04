БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Theo Short Duration US Treasury Fund ағымдағы бағасы: 1.014 USD. Нақты уақыттағы THBILL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. THBILL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Theo Short Duration US Treasury Fund ағымдағы бағасы: 1.014 USD. Нақты уақыттағы THBILL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. THBILL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

THBILL туралы толығырақ

THBILL Баға туралы ақпарат

THBILL деген не

THBILL Ресми веб-сайт

THBILL Токеномикасы

THBILL Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Theo Short Duration US Treasury Fund Логотип

Theo Short Duration US Treasury Fund Баға (THBILL)

Листингтен жойылды

1 THBILL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.015
$1.015$1.015
+0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:41:03 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.997501
$ 0.997501$ 0.997501
24 сағаттық төмен
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
24 сағаттық жоғары

$ 0.997501
$ 0.997501$ 0.997501

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

+0.05%

+0.09%

+0.17%

+0.17%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) нақты уақыттағы баға $1.014. Соңғы 24 сағат ішінде THBILL мен $ 0.997501 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.019 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. THBILL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.11, ал ең төменгісі — $ 0.906552.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, THBILL соңғы бір сағатта +0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.09%, ал соңғы 7 күнде +0.17% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Нарықтық ақпарат

$ 159.88M
$ 159.88M$ 159.88M

--
----

$ 159.88M
$ 159.88M$ 159.88M

157.88M
157.88M 157.88M

157,880,739.066222
157,880,739.066222 157,880,739.066222

Theo Short Duration US Treasury Fund нарықтық капитализациясы $ 159.88M, тәуліктік сауда көлемі --. THBILL айналымдағы мөлшері 157.88M, жалпы мөлшері 157880739.066222. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 159.88M.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Баға тарихы USD

Бүгін, Theo Short Duration US Treasury Fund - USD баға өзгерісі $ +0.00086874 болды.
Соңғы 30 күнде Theo Short Duration US Treasury Fund - USD баға өзгерісі $ +0.0087473724 болды.
Соңғы 60 күнде Theo Short Duration US Treasury Fund - USD баға өзгерісі $ +0.0079445886 болды.
Соңғы 90 күнде Theo Short Duration US Treasury Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00086874+0.09%
30 күн$ +0.0087473724+0.86%
60 күн$ +0.0079445886+0.78%
90 күн$ 0--

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) деген не

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Theo Short Duration US Treasury Fund Баға болжамы (USD)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Theo Short Duration US Treasury Fund.

Қазір Theo Short Duration US Treasury Fund баға болжамын тексеріңіз!

THBILL - жергілікті валюталарға

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) токеномикасы

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. THBILL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) туралы басқа сұрақтар

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі THBILL бағасы — 1.014 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
THBILL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
THBILL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.014. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Theo Short Duration US Treasury Fund үшін нарықтық капитализация қандай?
THBILL үшін нарықтық капитализация: $ 159.88M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
THBILL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
THBILL айналымдағы ұсынысы: 157.88M USD.
THBILL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
THBILL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.11 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) THBILL бағасы қандай болды?
THBILL 0.906552 USD ATL бағасына жетті.
THBILL үшін сауда көлемі қандай?
THBILL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл THBILL өседі ме?
THBILL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін THBILL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:41:03 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,529.90
$107,529.90$107,529.90

+1.68%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.51
$3,664.51$3,664.51

+2.10%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.04
$170.04$170.04

+1.97%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9709
$0.9709$0.9709

+3.10%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,529.90
$107,529.90$107,529.90

+1.68%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.51
$3,664.51$3,664.51

+2.10%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.04
$170.04$170.04

+1.97%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3778
$2.3778$2.3778

+2.18%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,006.47
$1,006.47$1,006.47

+2.68%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3931
$0.3931$0.3931

+31.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04380
$0.04380$0.04380

+338.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000061
$0.000061$0.000061

+177.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007689
$0.0000007689$0.0000007689

+93.09%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001878
$0.0000000000001878$0.0000000000001878

+87.80%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%