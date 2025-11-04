БиржаDEX+
The Surfing Frenchie ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DALE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DALE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DALE туралы толығырақ

DALE Баға туралы ақпарат

DALE деген не

DALE Ресми веб-сайт

DALE Токеномикасы

DALE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

The Surfing Frenchie Логотип

The Surfing Frenchie Баға (DALE)

Листингтен жойылды

1 DALE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00011955
$0.00011955
-22.40%1D
mexc
USD
The Surfing Frenchie (DALE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:20:15 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00162335
$ 0.00162335

$ 0
$ 0

-3.11%

-22.42%

-40.21%

-40.21%

The Surfing Frenchie (DALE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DALE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DALE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00162335, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DALE соңғы бір сағатта -3.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.42%, ал соңғы 7 күнде -40.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

The Surfing Frenchie (DALE) Нарықтық ақпарат

$ 118.81K
$ 118.81K

--
--

$ 118.81K
$ 118.81K

998.77M
998.77M

998,770,543.315946
998,770,543.315946

The Surfing Frenchie нарықтық капитализациясы $ 118.81K, тәуліктік сауда көлемі --. DALE айналымдағы мөлшері 998.77M, жалпы мөлшері 998770543.315946. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 118.81K.

The Surfing Frenchie (DALE) Баға тарихы USD

Бүгін, The Surfing Frenchie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде The Surfing Frenchie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде The Surfing Frenchie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде The Surfing Frenchie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-22.42%
30 күн$ 0-50.23%
60 күн$ 0-91.54%
90 күн$ 0--

The Surfing Frenchie (DALE) деген не

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

The Surfing Frenchie (DALE) Ресурс

Ресми веб-сайт

The Surfing Frenchie Баға болжамы (USD)

The Surfing Frenchie (DALE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін The Surfing Frenchie (DALE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: The Surfing Frenchie.

Қазір The Surfing Frenchie баға болжамын тексеріңіз!

DALE - жергілікті валюталарға

The Surfing Frenchie (DALE) токеномикасы

The Surfing Frenchie (DALE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DALE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: The Surfing Frenchie (DALE) туралы басқа сұрақтар

The Surfing Frenchie (DALE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DALE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DALE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DALE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
The Surfing Frenchie үшін нарықтық капитализация қандай?
DALE үшін нарықтық капитализация: $ 118.81K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DALE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DALE айналымдағы ұсынысы: 998.77M USD.
DALE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DALE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00162335 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DALE бағасы қандай болды?
DALE 0 USD ATL бағасына жетті.
DALE үшін сауда көлемі қандай?
DALE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DALE өседі ме?
DALE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DALE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:20:15 (UTC+8)

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

$106,432.58

$3,582.35

$164.14

$1.0001

$1.0417

$106,432.58

$3,582.35

$164.14

$2.2808

$0.16519

