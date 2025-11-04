БиржаDEX+
THE SUBSTANCE ағымдағы бағасы: 0.00006292 USD. Нақты уақыттағы DOSE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOSE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DOSE туралы толығырақ

DOSE Баға туралы ақпарат

DOSE деген не

DOSE Ресми веб-сайт

DOSE Токеномикасы

DOSE Баға болжамы

THE SUBSTANCE Логотип

THE SUBSTANCE Баға (DOSE)

Листингтен жойылды

1 DOSE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-11.80%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
THE SUBSTANCE (DOSE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:20:06 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00006232
$ 0.00006232$ 0.00006232
24 сағаттық төмен
$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297
24 сағаттық жоғары

$ 0.00006232
$ 0.00006232$ 0.00006232

$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297

$ 0.0010989
$ 0.0010989$ 0.0010989

$ 0.00006232
$ 0.00006232$ 0.00006232

-0.51%

-11.87%

-23.51%

-23.51%

THE SUBSTANCE (DOSE) нақты уақыттағы баға $0.00006292. Соңғы 24 сағат ішінде DOSE мен $ 0.00006232 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00007297 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOSE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0010989, ал ең төменгісі — $ 0.00006232.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOSE соңғы бір сағатта -0.51% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.87%, ал соңғы 7 күнде -23.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

THE SUBSTANCE (DOSE) Нарықтық ақпарат

$ 63.30K
$ 63.30K$ 63.30K

$ 63.30K
$ 63.30K$ 63.30K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,224.349174
999,996,224.349174 999,996,224.349174

THE SUBSTANCE нарықтық капитализациясы $ 63.30K, тәуліктік сауда көлемі --. DOSE айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999996224.349174. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 63.30K.

THE SUBSTANCE (DOSE) Баға тарихы USD

Бүгін, THE SUBSTANCE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде THE SUBSTANCE - USD баға өзгерісі $ -0.0000293478 болды.
Соңғы 60 күнде THE SUBSTANCE - USD баға өзгерісі $ -0.0000225988 болды.
Соңғы 90 күнде THE SUBSTANCE - USD баға өзгерісі $ -0.00024183388815217583 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.87%
30 күн$ -0.0000293478-46.64%
60 күн$ -0.0000225988-35.91%
90 күн$ -0.00024183388815217583-79.35%

THE SUBSTANCE (DOSE) деген не

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

THE SUBSTANCE (DOSE) Ресурс

Ресми веб-сайт

THE SUBSTANCE Баға болжамы (USD)

THE SUBSTANCE (DOSE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін THE SUBSTANCE (DOSE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: THE SUBSTANCE.

Қазір THE SUBSTANCE баға болжамын тексеріңіз!

DOSE - жергілікті валюталарға

THE SUBSTANCE (DOSE) токеномикасы

THE SUBSTANCE (DOSE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOSE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: THE SUBSTANCE (DOSE) туралы басқа сұрақтар

THE SUBSTANCE (DOSE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOSE бағасы — 0.00006292 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOSE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOSE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00006292. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
THE SUBSTANCE үшін нарықтық капитализация қандай?
DOSE үшін нарықтық капитализация: $ 63.30K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOSE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOSE айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
DOSE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOSE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0010989 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOSE бағасы қандай болды?
DOSE 0.00006232 USD ATL бағасына жетті.
DOSE үшін сауда көлемі қандай?
DOSE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOSE өседі ме?
DOSE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOSE баға болжамын қарап көріңіз.
THE SUBSTANCE (DOSE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

